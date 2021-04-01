منتجع ون آند أونلي بورتونوفي يطرح مفهوماً جديداً للفخامة

تفتتح مجموعة ون آند أونلي منتجع ون آند أونلي بورتونوفي المرتقب في مونتينيغرو ليبدأ باستقبال ضيوفه اعتباراً من 1 مايو 2021. تحطّ منتجعات ون آند أونلي رحالها للمرة الأولى في أوروبا عن طريق افتتاح أول منتجعٍ لها ويُتوقع أن يكون أفخم منتجعات البحر الأدرياتيكي. سوف يشمل المنتجع الأنيق مفهوم إسباس شينو الأول من نوعه للعافية للضيوف الراغبين في حياةٍ صحية ومتوازنة فضلاً عن مطعم سابيا للشيف جيورجيو لوكاتيلي وهو من أشهر الطهاة الإيطاليين في العالم.



يستكن ون آند أونلي بورتونوفي عند بوابة خليج بوكا الخاطف للأنفاس، على الساحل الأدرياتيكي في مونتينيغرو وتحيط به الجبال المهيبة.

يقع المنتجع الرائع بجوار موقع كوتور الذي أدرجته اليونسكو على لائحة مواقع التراث العالمي وبالقرب من مارينا تضم 238 مرسى لليخوت الفاخرة ومهبط لطائرات الهليكوبتر. تمّ تصميم منتجع بورتونوفي مترامي الأطراف ليعكس النمط الهندسي المتبع في قصور البندقية القديمة في المنطقة بما في ذلك الواجهات الكبيرة، والأروقة الفخمة، والأسقف التي تتزين بالطين الأحمر، والحدائق الفسيحة بالإضافة إلى مجموعة من أحواض السباحة الداخلية وفي الهواء الطلق. أما الشاطئ الرملي الخاص فلن يضاهيه شاطئٌ آخر على البحر الأبيض المتوسط.

يقع إسباس شينو في قلب المنتجع ويقدم باقة من العلاجات الرائدة والمصممة علمياً لمنح الضيوف أعلى مستويات الصحة والعافية. تشمل تجربة تناول الطعام تحت إشراف الشيف نانسي كينشيلا أفخر الأطباق الإيطالية، ويسلّط الشيف جيورجيو لوكاتيلي الضوء في مطعمه سابيا الضوء على العافية، أما مطعم تاباساكي فيقدم أطباقاً آسيوية شهية ومأكولاتٍ طازجة وعضوية من مونتينيغرو. سيمضي الضيوف أوقاتاً رائعة بين ربوع استراحة تاباساكي كلوب، حيث يتسنى لهم الاسترخاء بجانب حوض السباحة والاستمتاع بأجواء ساحرة بينما يستمعون إلى إيقاعات منسِّقي الأغاني الرائعين.

أماكن الإقامة

صُممت غرف الضيوف والأجنحة والفلل الأنيقة في منتجع ون آند أونلي بورتونوفي خصيصاً للراغبين في التمتع بالمناظر الخلابة للمارينا، والخليج والجبال فيما تتوفر خيارات الغرف المتصلة والمجمّعات للمجموعات والعائلات التي تنشد مساحات مرنة. تشمل غرف الضيوف الفسيحة البالغ عددها 113 غرفة مواقد عصرية لتوفير الدفء في الليالي الباردة، وحماماتٍ واسعة بحجم غرف النوم فضلاً عن مساحة للاسترخاء ونوافذ كبيرة تمتدّ من الأرضية إلى السقف وشرفات تطل على منظر الجبال والخليج الآسر.

يُعتبر جناح ون في منتجع ون آند أونلي بورتونوفي جناحاً رئاسياً يشمل غرفة نومٍ واحدة وقبواً خاصاً لمشروب العنب حيث يتسنى للضيوف تخزين 268 زجاجة من مشروب العنب المستقدم من أوروبا والمنطقة، فضلاً عن غرفة لتناول الطعام في الهواء الطلق تستوعب عدداً يصل إلى 12 شخصاً وتطلّ على منظر الجبال والخليج الساحر، ومواقد داخلية وفي الهواء الطلق بالإضافة إلى مدخل منفصل لمساعد النزلاء الشخصي.

يقدم هذا المنتجع فيلتين فسيحتين ومنعزلتين تماماً؛ فيلا ون التي تشمل ثلاث غرف نوم (463 متراً مربعاً من الداخل ومساحة في الهواء الطلق تبلغ 1750 متراً مربعاً) وفيلا تو التي تشمل غرفتَي نوم (218 متراً مربعاً من الداخل ومساحة في الهواء الطلق تبلغ 930 متراً مربعاً). زُوّدت كل فيلا بحديقةٍ غنّاء ودش في الهواء الطلق وحوض سباحة خاص بالإضافة إلى حوض سباحة مجهز بتقنية العلاج بالمياه وست محطات مساج، فيما ينعم الضيوف بإطلالة آسرة على البحر الأدرياتيكي ناهيك عن الخدمات الاستثنائية التي يوفرها طاقم عملٍ متفانٍ من مساعدي النزلاء الشخصيين، والطهاة وموظفي ركن السيارات.

تجارب الطعام وفن خلط الكوكتيلات

صُمم منتجع ون آند أونلي بورتونوفي ليكون وجهة تناول الطعام الأمثل على الساحل الأدرياتيكي إذ يوفر تجارب طعام عالمية المستوى. يُعدّ مطعم سابيا للشيف جورجيو لوكاتيلي الحائز على نجمة ميشلان أول مطعم يحمل توقيع الشيف في المنطقة، وسيوفر أطباقاً مستوحاة من جنوب إيطاليا لاسيما المأكولات البحرية الطازجة والخضار فضلاً عن منضدة لثمار البحر النيّئة تقدّم فيها مأكولات عضوية وموزاريلا طازجة.يقدّم تاباساكي كلوب بأجوائه غير المتكلفة والنابضة بالحياة أطباقاً آسيوية عصرية وأطباق التاباس كما يشمل استراحة ساكي ويستقبل منسقي الأغاني. فيما يقدّم مطعم لا فيراندا أجود المأكولات المحلية والأطباق المستوحاة من مونتينيغرو كما يشمل مطبخاً مفتوحاً ومحطات للطهي الحي. تستكن استراحة كامينيتي بار في ردهة المنتجع وتطل على التراس والحدائق والبحر كما توفر قائمةً واسعة من المشروبات المثالية لفتح الشهية أو للاستمتاع بتناولها بعد العشاء فضلاً عن شاي بعد الظهر ولقيمات. وأخيراً، تتوفر مجموعة من تجارب تناول الطعام الخاصة داخل الغرفة على مدار الساعة.

تجارب العافية بالشراكة مع شينو

في أعقاب إبرام شراكة عالمية حصرية مع علامة شينو الرائدة في مجال الصحة والعافية، سوف يصبح منتجع ون آند أونلي بورتونوفي أول منتجعات ون آند أونلي التي توفر إسباس شينو وهي تجربة فاخرة تشمل التخلص من السموم وتنشيط الجسم على طريقة شينو® المشهورة والفعّالة. يجمع نهج شينو الرائد عالمياً للعافية ما بين أحدث التقنيات العلمية وأفضل العلاجات الصينية والتقليدية. تتيح تجربة إسباس شينو في منتجع ون آند أونلي بورتونوفي للضيوف فهم السبب الذي يؤدي إلى شيخوخة الجسم وكيفية تحديد مسارات جديدة لتحسين الأداء والعافية وبالتالي استعادة النشاط. بعد الخضوع لاستشارة أولية واختبارات تشخيص متقدمة على يد خبراء في الطب، يحصل الضيوف على برنامج مصمّم خصيصاً لاحتياجاتهم يتضمن استشاراتٍ غذائية، وقوائم مأكولات للتخلّص من السموم، وجداول للياقة البدنية فضلاً عن علاجات سبا محددة ونشاطات للتخفيف من الإجهاد وغير ذلك. تشمل خيارات البرنامج أنظمة ديتوكس متقدمة وأساسية (ستة أيام/سبع ليالٍ) لتنقية الجسم بعمق فضلاً عن خيارات للضيوف الراغبين في تعزيز عافيتهم والاسترخاء مثل برامج الديتوكس على مدى ثلاثة أيام أو اللياقة البدنية، وبرنامج التخلص من الإجهاد واستعادة النشاط الذي يستغرق أربعة أيام بالإضافة إلى باقة سبا ليومين خلال عطلة نهاية الأسبوع. يقدم إسباس شينو لضيوفه أيضاً علاجات فردية خاصة على يد فريق من الممارسين الخبراء.

تقع مجموعة من غرف الضيوف والأجنحة فوق السبا مباشرة لتوفر الخصوصية وإمكانية الوصول السهل للضيوف الراغبين في المشاركة في برامج علاجية مكثفة أو طويلة. يشمل إسباس شينو مرافق العلاج بالمياه والتبريد، وساونا، وغرفة بخار، وحوض سباحة داخلياً ومناطق للاسترخاء. هذا ويوفر المنتجع الرائع حمّاماً شرقياً، وصالوناً لتصفيف الشعر فضلاً عن صالون باربر أند بلايد للرجال.

التجارب المميزة

يُعتبر منتجع ون آند أونلي ملاذاً ساحراً لا بدّ من اكتشافه. يتسنى للضيوف الانطلاق في رحلةٍ بحرية في البحر الأدرياتيكي على متن اليخت أو القارب السريع، أو تعلّم الغوص أو الإبحار في المياه الهادئة. كما يتسنى لهم اكتشاف مواقع التراث العالمي، والحصون المهجورة والشواطئ الخفية وأمكنة مذهلة كبلدات بيراست وكوتور العائدة إلى القرون الوسطى، وجزر سيدة الصخور المذهلة بالإضافة إلى الحدائق الوطنية النقية الغنية بالثقافة المحلية والفولكلور الشعبي. ما زالت مونتنيغرو تحافظ على تنوع مواقعها وسهولة الوصول إليها، لذا يتسنى للضيوف الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة ومشاهدة المعالم الطبيعية الآسرة في يومٍ واحد.

يوفر المنتجع عدداً من الأنشطة للضيوف من جميع الأعمار، بما فيها كيدز أونلي وون ترايب للأطفال والمراهقين على حدٍّ سواء. ويضمّ المنتجع أيضاً نادياً للتنس يتألف من ملعبين مضاءين لهواة التنس من جميع المستويات ومركزاً حديثاً للياقة البدنية يوفر جلسات تدريب خاصة فضلاً عن صفوف للحركة والتمارين وأحدث المعدات من تكنوجيم™. في المقابل، يتسنى للضيوف الاستفادة من بعض مسارات الركض بين ربوع المناظر الطبيعية الخلابة فيما تتوفر جلسات أسبوعية برفقة مرشدين ضمن مواعيد محددة. للضيوف الراغبين في ممارسة تمارين للاسترخاء، يوفر المنتجع صفوف يوغا مع التنعم بمناظر خليج بوكا الرائعة.

تتوزع في أنحاء المنتجع أحواض سباحة جميلة وتشمل حوض سباحة مخصصاً للعائلات، وحوض تاباساكي كلوب، وأحواض سباحة معتدلة الحرارة فضلاً عن حوض سبا داخلي، وأحواض خاصة للفلل ومجمّعات غرف الضيوف. يوفر الشاطئ الرملي المنعزل والمطل على الخليج تجارب منتجع ون آند أونلي الاستثنائية فضلاً عن المرطبات والكوكتيلات، وتجربة تناول الطعام بجانب الشاطئ في رحاب المعالم الطبيعية التي تخطف الأنفاس.

الشقق السكنية الخاصة

تتيح شقق ون آند أونلي السكنية الخاصة إمكانية الوصول إلى الشاطئ الرملي الخاص والرصيف البحري، وأحواض السباحة الفردية والباحات الداخلية الخاصة التي يغلب عليها طابع البندقية. سوف تتوفر خيارات غرف النوم الثلاثة والأربعة للشراء للضيوف الراغبين في الإقامة في منتجع ون آند أونلي بورتونوفي وكأنهم في منزلهم الخاص.

تستكنّ بورتونوفي على الجانب الغربي من مونتينيغرو وتبعد ساعةً واحدة بالسيارة عن مطار دوبروفنيك و50 دقيقة عن مطار تيفات كما تبعد ساعتين ونصف الساعة عن مطار بودغوريتسا. تسيّر عدّة شركات طيران رحلات إلى الوجهات المجهزة لاستقبال الطائرات الخاصة. يبدأ المنتجع باستقبال ضيوفه اعتباراً من 1 مايو 2021. لمزيد من المعلومات أو للحجوزات، يرجى زيارة الموقع oneandonlyre-sorts.com