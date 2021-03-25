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الخميس 25 مارس 2021 08:30 م

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عُمان تفرض حظر تجول من يوم الأحد لمكافحة فيروس كورونا

دبي (رويترز) - قالت وسائل إعلام رسمية يوم الخميس إن سلطنة عمُان ستفرض حظر تجول ابتداء من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الثامن من أبريل نيسان في تشديد للقيود الرامية للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

عُمان تفرض حظر تجول من يوم الأحد لمكافحة فيروس كورونا

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان صادر عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا القول إن "اللجنة العليا تقرر الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد 28 مارس حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل".

وسجلت عمان 733 حالة إصابة جديدة يوم الخميس. وكان عدد الإصابات اليومية قد انخفض دون المئة في ديسمبر كانون الأول من ذروته البالغة أكثر 1800 في يوليو تموز.

وقالت قطر يوم الخميس كذلك إنها ستشدد الإجراءات. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن السلطات أمرت بإغلاق المراكز الترفيهية والقاعات الرياضية وحمامات السباحة وبأن تعمل المراكز التجارية بنسبة 30 بالمئة من طاقتها ودور السينما بنسبة عشرين بالمئة من طاقتها.

وزادت أعداد الإصابات اليومية في قطر التي سجلت يوم الأربعاء 570 إصابة جديدة بالمقارنة مع معدل يومي أقل من 200 حالة في ديسمبر كانون الأول.

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