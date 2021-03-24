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الأربعاء 24 مارس 2021 09:15 م

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سوريا ترسل الأكسجين إلى لبنان بعد نفاده من المستشفيات

سوريا سترسل إمدادات أكسجين طارئة إلى لبنان، حيث يوجد ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفياته ويوشك الأكسجين المتوفر بها على النفاد

سوريا ترسل الأكسجين إلى لبنان بعد نفاده من المستشفيات
تصوير هيثم الموسوي

نقلت وسائل إعلام سورية عن وزيري الصحة في لبنان وسوريا القول اليوم الأربعاء إن سوريا سترسل إمدادات أكسجين طارئة إلى لبنان، حيث يوجد ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفياته ويوشك الأكسجين المتوفر بها على النفاد بحسب رويترز.

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" إن سوريا سترسل 75 طنا من الأكسجين على مدى ثلاثة أيام.

وصرح حمد حسن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لقناة الإخبارية السورية الرسمية بأن الكمية الموجودة من الأكسجين في مستشفيات لبنان تكفي ليوم واحد فقط، إذ عرقل سوء الأحوال الجوية رسو السفن التي تنقل الإمدادات.

ووصل وزير الصحة اللبناني حمد حسن إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، في زيارة لم تكن معلنة. وقال لصحفيين "لدينا ما يقارب الألف مريض على أجهزة التنفس في غرف العناية الفائقة، ولا سمح الله لو استنفدت الكميات المتبقية، التي كانت حقيقة كافية حتى اليوم (الأربعاء) فقط، لكانت زهقت لا سمح الله آلاف الأرواح".
وأبلغت السلطات السورية، وزير الصحة اللبناني أنها سترسل 75 طناً من الأكسجين. وتكتظ أقسام العناية المشددة المخصصة لكورونا بالمرضى في لبنان منذ أسابيع.

ولم يذكر حسن إن كان المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي من مصابي كوفيد-19.

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