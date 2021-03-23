"نخيل" تطرح للبيع آخر الوحدات السكنية المتبقية في برج "ذا بالم تاور"



طرحت شركة "نخيل" للتطوير العقاري، اليوم، آخر الشقق السكنية المتبقية في المعلم العمراني، برج "ذا بالم تاور"، المكون من 52 طابقاً، الواقع في "نخلة جميرا" المشهورة عالمياً.

وبعد بيع نحو 70% من برج "ذا بالم تاور ريزيدنسز"، تتوفر الآن الوحدات السكنية المتبقية بعروض جديدة وحصرية والتي تم الإعلان عنها اليوم عبر اجتماع "نخيل" الافتراضي الذي حضره المئات من الوسطاء العقاريين.



وتبدأ الأسعار من 1.7 مليون درهم، شاملة رسوم الخدمات لأول خمس سنوات وجميع رسوم التسجيل العقاري.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة "نخيل":" نتوجه بالشكر إلى شركائنا على دعمهم المستمر خلال التحديات التي سببها الوباء. بالرغم من الظروف الاستثنائية، حققنا مبيعات عقارية بقيمة 2.2 مليار درهم في العام الماضي، كما شهدنا أيضاً بداية قوية لعام 2021. نحن نقدر بالفعل شراكاتنا مع وسطائنا العقاريين، كما أننا نتطلع إلى مزيد من التعاون والنجاح لهذا العام وما بعده."

ويأتي طرح آخر الشقق السكنية المتبقية للبيع، بعد أيام فقط من إعلان شركة "نخيل" إنجاز 95% من برج "ذا بالم تاور".



يقع برج "ذا بالم تاور" بارتفاع 240 متراً في قلب "نخلة جميرا" الحائزة على جوائز عالمية، ويوفر إطلالات مذهلة غير مسبوقة على الجزيرة والخليج العربي وأفق دبي، وأرقى مستويات المعيشة والترفيه والضيافة.

ويضم البرج 432 وحدة سكنية فاخرة مفروشة بالكامل، وفندق "سانت ريجيس دبي – ذا بالم" المكون من 290 غرفة، ووجهة للمطاعم والترفيه على السطح مكونة من ثلاثة طوابق تضم منصة المشاهدة "ذي فيو في النخلة" والتي تعتبر أول مكونات البرج التي سيتم افتتاحها للجمهور في وقت لاحق من الشهر الجاري.



كما يضم برج "ذا بالم تاور"، محطة لقطار "ذا بالم مونوريل" في الموقع، ويتصل مباشرة مع "نخيل مول" و"حديقة الاتحاد"، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم ووجهات الترفيه المتميزة بمواقعها القريبة. وتتوفر الوحدات السكنية المكونة من استوديوهات وغرفة وغرفتي وثلاث غرف نوم، في المستويات من 19 إلى 47، بينما سيشغل "فندق سانت ريجيس دبي – ذا بالم" من فئة الخمس نجوم والذي سيتم افتتاحه هذا الصيف، أول 18 طابق من البرج.

ويشار إلى أنه تم إطلاق برج "ذا بالم تاور ريزيدنسز" عبر حملة تسويقية جديدة – تحمل شعار "عندما تعانق النخلة السحاب" - تستهدف المستثمرين المحليين والدوليين.