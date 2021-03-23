مجموعة حياة للفنادق تفتتح فندقها رقم ألف عالمياً

ويأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح العلامة فنادق جديدة لها في الشرق الأوسط مثل فندق ومساكن جراند حياة الخبر في المملكة العربية السعودية، وفندق أليلا هينو باي في عمان. وكان مؤسس مجموعة حياة للفنادق، جاي بريتزكر، قد اشترى أول فندق للعلامة في العام 1957 لتحقيق رؤيته التي تهدف إلى رعاية الناس ليصبحوا في أفضل حالاتهم، ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، تواصل علامة حياة التزامها بهذه الرؤية. وبعد أكثر من 60 عامًا، تمكّنت العلامة من ترسيخ التزامها المتواصل بتوسيع نموها في الوجهات التي تهمّ الضيوف والأعضاء والعملاء والمالكين على حد سواء، وذلك بفضل تصاميم فنادق حياة المميزة وبرنامج الولاء الفندقي "وورلد أوف حياة" الحائز على الجوائز وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تقوم بها العلامة.



ويأتي افتتاح أليلا نابا فالي، الفندق الثاني للعلامة في الأميركيتين، في خطوة لتوسيع محفظة علامة أليلا التي تتميز بأسلوب الحياة الفاخر. كذلك، تعتزم علامة حياة زيادة حضورها في الشرق الأوسط مع الإعلان عن افتتاح فنادق جديدة لها تحت علامات أليلا وجراند حياة وحياة سنتريك.

وفي هذا الصدد، علّق لودفيج بولدوكيان، نائب الرئيس الإقليمي لقسم التطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: "تتمحور مسيرة حياة التي كانت نتيجتها 1000 فندق حول الإنصات للنصائح والاحتياجات وتعزيز النمو والابتكار المتواصل بما يلبي رغبات الضيوف والأعضاء والعملاء والمالكين".

وأضاف: "حتى اليوم، ما زلنا نركّز على توسيع حضورنا العالمي وتأسيس أعمالنا في أفضل الأماكن التي تمكّننا من تقديم الرعاية للضيوف وإحداث تأثير إيجابي ينعكس عليهم وعلى مجتمعاتهم. ومع المضي قدمًا في خطط الافتتاح والنمو الجديدة للعلامة في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم، لا نألو جهدًا في تقديم التجارب المميزة التي من شأنها تلبية الطلب المتزايد على الوجهات الترفيهية التي سيقصدها ضيوفنا عندما يعاودون السفر مجددًا".

وتشمل أبرز الفنادق التي تخطط مجموعة حياة لافتتاحها في العام 2021 في الأسواق العالمية الرئيسية ما يلي:

فنادق أليلا

تتميز علامة أليلا بفنادقها الفاخرة ذات التصاميم الصديقة للبيئة والتزامها القوي بالسياحة المستدامة في أكثر المواقع تفردًا في العالم. ويعني مصطلح "أليلا" باللغة السنسكريتية "مفاجأة"، وهو يصف بشكل مثالي المواقع الأخاذة للفنادق وانطباعات الضيوف عند إقامتهم فيها. للمزيد من المعلومات حول العلامة، زوروا موقع alilahotels.com.

• أليلا هينو باي (112 غرفة ضيوف) في مدينة صلالة، سلطنة عمان

• أليلا داليت باي (152 غرفة ضيوف) في مدينة صباح، ماليزيا

فنادق أنداز

تحاكي علامة أنداز، الواسعة في نطاقها، والمحلية في منظورها المشاهد والأصوات والأذواق المحيطة بكل فندق لضمان تجربة محلّية مميزة. ويعكس كل فندق من فنادق أنداز الثقافة المحيطة به بشكل فريد ليشبع فضول الضيوف ويجعلهم يحظون بتجربة تفوق الخيال. للمزيد من المعلومات حول العلامة، زوروا موقع andaz.com.

• أنداز بالي (149 غرفة ضيوف) في بالي، إندونيسيا

فنادق جراند حياة

تحتفي فنادق جراند حياة في جميع أنحاء العالم بالتفاصيل الصغيرة واللحظات الرائعة. كذلك، تقدّم فنادق العلامة المستوحاة من الوجهات التي تقع فيها خدمات مدروسة وتجارب مميزة ضمن تصاميم الهندسة المعمارية المذهلة، والمطاعم عالمية المستوى، والمنتجعات الفاخرة، وقاعات الاجتماعات والفعاليات العصرية. للمزيد من المعلومات حول العلامة، زوروا موقع grandhyatt.com.

• جراند حياة الكويت (261 فرفة ضيوف) في مدينة الكويت، الكويت

فنادق حياة سنتريك

حياة سنتريك هي علامة الفنادق ذات نمط الحياة المتكامل الخدمات والتي تقع في وجهات رئيسية من حول العالم، كما أنها العلامة الأسرع نموًا في مجموعة حياة للفنادق. تم تصميم فنادق حياة سنتريك لربط الضيوف بقلب الحدث، ولإفساح المجال أمام روح الاستكشاف لديهم فيما يقدّم فريق العمل الشغوف النصح والمعرفة المحلية للضيوف. للمزيد من المعلومات حول العلامة، زوروا موقع hyattcentric.com.

• من المقرر افتتاح فنادق حياة سنتريك في الوجهات العالمية التالية في العام 2021: كامبريدج، ولاية ماساتشوستس، شارلوت، ولاية كارولاينا الشمالية؛ دنفر، ولاية كولورادو؛ دبي، الامارات العربية المتحدة؛ ملبورن، أستراليا؛ مونتريال، كيبيك؛ ناشفيل، ولاية تينيسي؛ ساكرامنتو، ولاية كاليفورنيا؛ سان سلفادور، السلفادور.

فنادق حياة هاوس / حياة بلايس

تم تصميم فنادق حياة هاوس لاستقبال الضيوف لفترة طويلة. وبإمكان الضيوف اعتبار فنادق حياة هاوس بمثابة منزلهم الثاني وذلك بفضل الأجنحة المصممة كالشقق ذات المطابخ المجهزة بالكامل ومناطق المعيشة المنفصلة ووسائل الراحة المنزلية. كذلك، تقدّم فنادق حياة بلايس تجربة إقامة عصرية ومريحة وسلسة تجمع بين الأسلوب الأنيق والمبتكر لخلق بيئة غير متكلفة لمسافر اليوم. وقد تم تصميم كل تفصيل بما يتلاءم مع متطلبات المسافرين القيّمين من رواد الأعمال، بدءًا من الردهة وصولاً إلى غرف الضيوف، وتجارب تناول الطعام في الفندق،. للمزيد من المعلومات حول العلامة، زوروا موقع hyatthouse.com / hyattplace.com.

• حياة بلايس كيوتو (239 غرفة ضيوف) في مدينة كيوتو، اليابان

• حياة بلايس نيويورك تشيلسي (510 غرفة ضيوف) في نيويورك



فنادق حياة ريجنسي

تم تصميم فنادق حياة ريجنسي بشكل فريد لجعل السفر خاليًا من التوتر وزاخرًا بالنجاح. تتواجد فنادق حياة ريجنسي في أكثر من 30 دولة حول العالم وهي الوجهة الملائمة لكل مناسبة، بدءاً من الإجازات العائلية الممتعة وصولاً إلى اجتماعات الأعمال الرفيعة. للمزيد من المعلومات حول العلامة، زوروا موقع . hyattregency.com

• فندق حياة ريجنسي جون كينيدي في منتجعات وورلد نيويورك (400 غرفة ضيوف) في نيويورك

• حياة ريجنسي كوه ساموي (140 غرفة ضيوف) في كوه ساموي، تايلاند

• حياة ريجنسي زيورخ إيربورت ذا سيركل (255 غرفة ضيوف) في زيورخ، سويسرا

فنادق بارك حياة

توفّر فنادق بارك حياة للمسافرين المميزين والعالميين مكان إقامة رائعًا بعيدًا عن الوطن. ويحظى نزلاء فنادق بارك حياة بخدمة شخصية تتسم بالثقة والأمانة ضمن بيئة غنية بالامتيازات. تقع فنادق بارك حياة في أبرز الوجهات الرائدة في العالم، وقد تم تصميم كل فندق بشكل فريد للجمع بين الرقي والفخامة التي ليس لها نظير. للمزيد من المعلومات حول العلامة، زوروا موقع parkhyatt.com.

• بارك حياة تورنتو (تورنتو، أونتاريو): من المقرر إعادة افتتاح فندق بارك حياة تورنتو هذا العام، وهو يضم 219 غرفة توازن بين الراحة السكنية والتصميم العصري. كذلك، سيقدّم سبا ستيلووتر في الفندق علاجات وجلسات استجمام مخصصة سواء تلك العلاجات الفاخرة الخاصة بالبشرة أو تلك الشاملة لعافية الجسد.

فنادق ذا أنباوند كولكشن باي حياة

ذا أنباوند كولكشن باي حياة هي مجموعة مستقلة من الفنادق الفريدة التي تمنح الضيوف لحظات وقصصًا لا بدّ من تذكّرها. وسواء كانت الوجهة وجهة إقامة عصرية أو تحفة تاريخية أو ملاذًا حيويًا، توفر كل وجهة من وجهات العلامة أجواء وتجارب شيّقة وملهمة للضيوف الذين يبحثون عن خدمات راقية إنما غير متكلفة أثناء إقامتهم. للمزيد من المعلومات حول العلامة، زوروا موقع unboundcollectionbyhyatt.com.

• كوميون باي ذا جريت وول (175غرفة ضيوف) في بكين، الصين

واستجابةً لرؤى الضيوف، تعيد مجموعة حياة ابتكار مفهوم تجربة الضيف لتوفير إقامة تتسم بالراحة والسلاسة والرفاهية من خلال العروض الخاصة التالية:

يقدّم برنامج وورلد أوف حياة للأعضاء 1000 سبب للسفر إلى وجهات جديدة: احتفالًا بافتتاح الفندق رقم 1000 التابع لحياة، وإيمانًا من العلامة بضرورة توفير المزيد من المزايا لأعضاء وورلد أوف حياة، يقدّم البرنامج للأعضاء فرصة ربح 1000 نقطة إضافية لكل ليلة مؤهلة يقيمونها في فنادق حياة الجديدة المشاركة حول العالم، ما يعني زيادة 500 نقطة إضافية عند تسجيل مغادرتهم بين 1 أبريل و30 يونيو 2021. يمكن الاطلاع على الفنادق المشاركة وفترات الإقامة الخاصة بالعرض على موقع worldofhyatt.com/newhotelbonus.

اختر مغامرتك، اختر عرضك: لطالما شجّعت علامة حياة على السفر الملهم سواء إلى الوجهات الجبلية أو المناطق الساحلية أو الانطلاق بالرحلات الاستكشافية في قلب المدن، وفي هذا السياق، يدعو عرض حياة المحدود الضيوف لاختيار مغامرتهم الخاصة عبر أكثر من 900 فندق من فنادق حياة حول العالم، حيث تقدّم الفنادق المشاركة ليلة إقامة مجانية للإقامات المؤهلة أو خصمًا بنسبة تتراوح بين 10 و20% أو أكثر على الحجوزات التي يتم إجراؤها حتى 2 أبريل 2021 للإقامات الممتدة حتى 12 سبتمبر 2021. وبإمكان أعضاء وورلد أوف حياة الاستمتاع بتوفير مبالغ إضافية على مستوى إقاماتهم، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من المزايا والمكافآت الخاصة. لمعرفة المزيد من التفاصيل وللاطلاع على كامل شروط العرض، تفضلوا بزيارة موقع hyatt.com/adventure.

وبهدف أسمى ينطوي تحت الرعاية الشاملة، يعزز التزام حياة العالمي والمتعدد المستويات بالرعاية والنظافة توجيهاتها التشغيلية ومواردها لتتمحور حول سلامة الزملاء والضيوف وراحة البال. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول التزام حياة، زوروا الرابط التالي: hyatt.com/care-and-cleanliness.

للمزيد من المعلومات حول فنادق حياة، يرجى زيارة موقع https://www.hyatt.com/أو الاتصال على الرقم 8000 311 1234.

يُستخدم مصطلح "حياة" في هذا الإصدار للإشارة إلى "مجموعة حياة للفنادق" و / أو إحدى الشركات التابعة لها و/أو فندق أو أكثر يعمل تحت علامة حياة.