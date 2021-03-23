افتتاح منشأة أبرز منتجي أطعمة الكوشر المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة

وباشرت "كوشر أرابيا" عملياتها بفريق مكون من 20 متخصصاً في الطهي تم تدريبهم على إعداد طعام الكوشر والتعامل معه وتقديمه بحسب بيان صحفي.

وسوف توفر وجبات طعام كوشر طازجة وعالية الجودة للعملاء في قطاعات الطيران والضيافة والفعاليات في المنطقة، بما في ذلك معرض دبي إكسبو 2020.وجُهّزت منشأة "كوشر أرابيا"، القائمة في دبي ورلد سنترال، بأحدث التقنيات وتزيد طاقتها الإنتاجية على 2000 وجبة في اليوم. وتطبق الشركة جميع لوائح الصحة والسلامة لضمان بيئة آمنة للموظفين، مع الحفاظ على أعلى المعايير في نظافة الأغذية.

وتلتزم "كوشر أرابيا" باستخدام الموارد بطريقة مستدامة والحد من التأثير البيئي لعملياتها في جميع الأنشطة. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية والمعدات الحديثة وأفضل الممارسات لـ"الإمارات لتموين الطائرات"، تستخدم الشركة تقنيات موفرة للطاقة، وتعيد تدوير النفايات وتقدم حلول تغليف مبتكرة وصديقة للبيئة.

وقال مدير عام "كوشر أرابيا" مات ريكارد: "نحن متحمسون لبدء العمليات في منشأتنا الجديدة، كما أننا نتمتع بخبرات وتقنيات حديثة تتيح لنا ريادة السوق وتقديم قوائم طعام مبتكرة لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة. وسوف نعمل باستمرار على تقديم خدمات ومنتجات ذات مستوى عالمي من خلال حلول مبتكرة ومستدامة".

يذكر أن أطعمة الكوشر أصبحت تحظى بشعبية متزايدة على مستوى العالم، إذ يُنظر إليها كخيار صحي من حيث المكونات وطرق التحضير. وتتوقع "الإمارات لتموين الطائرات" أن يشهد الطلب على أطعمة الكوشر في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة نمواً سريعاً.

ونالت شركة "كوشر أرابيا" اعتماد "قسم كاشروت Kashrut Division" التابع لـ"الاتحاد الأرثوذكسي Orthothox Union"، وسوف تعمل بالشراكة مع "اتحاد جنوب أفريقيا للمعابد الأرثوذكسية UOS" لتوفير أعلى مستويات التميز في اعتماد منتجات "كوشر أرابيا".

وتستخدم الشركة موردين معتمدين للحصول على أفضل المكونات ذات الجودة العالية. ويجري تدقيق كل خطوة من خطوات عملية الشراء في الشركة بشكل كامل لضمان مستويات النظافة القصوى والالتزام بالشروط المعتمدة.

تعد الإمارات لتموين الطائرات من أكبر شركات التموين على مستوى العالم، وتقدم خدمات الطعام للناقلات الجوية ومختلف المناسبات، بالإضافة إلى خدمات أخرى، مثل المصبغة وإنتاج المواد الغذائية وتوفير خدمات الأطعمة والمرطبات في الصالات الخاصة في المطار. كما تعد شريكاً موثوقاً لأكثر من 100 ناقلة جوية ومجموعات فندقية ومؤسسات حكومية.