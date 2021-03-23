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الثلاثاء 23 مارس 2021 10:00 ص

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النفط يستقر بعد موجة بيع لكن إجراءات إغلاق أوروبية تؤثر على توقعات تعافي الطلب

رويترز: استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ ساعدت آمال في ارتفاع الطلب في وقت لاحق هذا العام في وقف موجة البيع الكبيرة التي ضربت السوق الأسبوع الماضي، لكن الأسعار ظلت تحت ضغط في الوقت الذي تجعل فيه إجراءات إغلاق جديدة في أوروبا بسبب فيروس كورونا التعافي السريع يبدو أقل احتمالا.

النفط يستقر بعد موجة بيع لكن إجراءات إغلاق أوروبية تؤثر على توقعات تعافي الطلب


وأنهى عقود خام برنت الجلسة على زيادة تسعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 64.62 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي تسليم أبريل نيسان 13 سنت، أو 0.2 بالمئة، ليبلغ سعر التسوية 61.55 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان هبطا أكثر من ستة بالمئة الأسبوع الماضي بعد تحقيق مكاسب مطردة لعدة أشهر على خلفية تخفيضات الإنتاج وتعاف متوقع للطلب.
وقال بنك آي.إن.جي الهولندي في مذكرة إن النفط شهد “أسوأ أسبوع له هذا العام مع تنامي المخاوف حيال ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا… يأتي هذا في وقت يشهد مؤشرات واضحة على التراجع في سوق النفط الحاضرة”.
تعرضت الأسواق الحاضرة لضغوط في الوقت الذي تبدأ فيه شركات التكرير في أنحاء العالم، بما يشمل الصين والولايات المتحدة، أعمال صيانة.
وبينما لا يزال تعاف اقتصادي واسع صعب المنال، إلا أن الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر أبدى متفائلا حيال الاحتمالات في المدى الأطول بالنسبة لأكبر مصًدر للنفط في العالم.
وقال الناصر يوم الأحد إن الطلب العالمي على النفط في طريقه ليصل إلى 99 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021.

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