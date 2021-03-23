السعودية: منتدى المشاريع المستقبلية يشهد عرض عشرات المشاريع

وتضم الجهات التي عرضت مشاريعها أمس كلا من: شركة أرامكو السعودية، الشركة

السعودية للصناعات الأساسية (سابك، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة النقل/ الهيئة العامة للنقل، وزارة العدل، وزارة الرياضة، الهيئة العامة لعقارات الدولة، الهيئة العامة للأوقاف، ديوان

المظالم، الجمارك السعودية، الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ومعهد إدارة المشاريع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عرض ديوان المظالم مشاريعه في منتدى المشاريع المستقبلية – عبر الاتصال المرئي – الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين.



واستُعرض مشروع مباني ديوان المظالم ومحاكمه من خلال برامج تمويلية مع القطاع الخاص، التي تأتي وفقًا لرؤاه وتوجهاته المتوجة ، كما استُعرِضت جميع مشاريعه المعتمدة للتنفيذ من خلال برنامج تمويلي يتم السداد فيه من مخصصاته المعتمدة بالميزانية لإيجارات مباني ومحاكم الديوان .



وقد عُرضت أهم مراحل الخطة التي سعى لها الديوان خلال الفترة الماضية، من خلال وضع خطة تنفيذية؛ لطرح مشاريع الديوان وفقًا للأولويات والخطة الإستراتيجية، وإيجاد أفضل السبل اللازمة؛ لتنفيذ المشاريع بالتنسيق مع المستثمرين وأصحاب الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات الوطنية والبنوك الوطنية المحلية، ووضع الخطة المالية؛ للصرف على تلك المشاريع التي تضمن الاكتفاء بالاعتمادات المالية المقررة بميزانية ديوان المظالم التي تعتمد عـلى الوضــوح والشـــفافية وتوضح الضمانات والشروط المنظمة لعملية سداد الأقساط.

وتهدف مشاركة ديون المظالم إلى إبراز الجهود التي يقوم عليها مرفق القضاء الإداري بالتنسيق بين إداراته ومحاكمه وبإشراف وتوجيه من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمواكبة المستجدات والعمل على الجودة والأداء في مسارات العمل القضائي.