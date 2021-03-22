استهداف للآبار النفطية قرب الحدود السورية – العراقية



وسبق أن تعرضت الأسبوع الماضي حراقات نفط بدائية في ريف محافظة حلب شمال غربي سوريا لقصف ا صاروخي مجهول المصدر استهدف منطقة الحمران في ريف جرابلس الجنوبي الغربي وكانت المنطقة الواقعة تحت سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا، شهدت في الخامس من الشهر الجاري سقوط صواريخ ما أدى إلى قتلى وجرحى، وأضرار كبيرة تمثلت باحتراق عدد كبير من الشاحنات والصهاريج.

وسبق ذلك قصف صاروخي قالت وسائل الإعلام المحلية إن مصدره قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأدى إلى مقتل امرأة وطفل في قرية الحمران.