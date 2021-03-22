لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة
النيابة العامة: الإبلاغ عن الإصابة بكورونا إلزامي
السعودية :بنك الشركات الصغيرة ينطلق هذا العام ليغطي كامل مناطق المملكة
أبوظبي كابيتال جروب تعتزم التوسع لإدارة 12 فندقاً حول العالم
14283 من كبار الأثرياء يعيشون في العاصمة السعودية
ارتفاع التضخم في السعودية في يناير إلى 5.7% متأثرا بزيادة ضريبة القيمة المضافة
وزير سعودي: قرار إيقاف التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي لا تتخذ المملكة مقرًا إقليميًا لها يوفر فرصًا وظيفية

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. آراء وتحليلات
الأثنين 22 مارس 2021 07:00 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية تطرح مبادرة جديدة في اليمن

السعودية تطرح مبادرة جديدة في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة

السعودية تطرح مبادرة جديدة في اليمن

(رويترز) – قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن المملكة طرحت اليوم الاثنين مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال الوزير السعودي إن المبادرة تشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأوضح الأمير فيصل أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن.

اقرأ التالي

ترامب سيستثمر شعبيته بإطلاق شبكة تواصل اجتماعي خاصة به

الإمارات تستحدث إقامة العمل الافتراضي

النقد الدولي: بوادر تعاف قوي للاقتصاد العالمي لكن المخاطر كبيرة