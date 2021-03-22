فريدم بيتزا يعين أول سائقة توصيل طلبات في دولة الإمارات



كشف فريدم بيتزا، المطعم المتخصص بتحضير أشهى أنواع البيتزا والمنضوي تحت مظلة مجموعة كروش براندز، من خلال مقطع فيديو مؤثر طرحه على موقعه الإلكتروني www.freedompizza.ae، عن تعيين السيدة جيفت لتكون أول سائقة توصيل طلبات في الإمارات. ويأتي طرح الفيديو ضمن إطار التزام مجموعة كروش بتسليط الضوء على أفراد طاقم عملها الرائعين المساهمين بتحضير وتوصيل الوجبات في فريدم بيتزا. ويمكن مشاهدة فيديو السيدة جيفت وسماع قصتها المُلهمة عبر

https://www.freedompizza.ae/gift/



انطلاقاً من إيمان فريدم بيتزا بقدرات طاقم العمل لديه، يلتزم المطعم بتمكين موظفيه وتشجيعهم والاحتفاء بهم وتزويد كل منهم بفرص للنمو واكتساب الخبرة ولعب دور أساسي في مسيرة تطور الشركة. ويحظى الجميع، سواء كانوا سائقي توصيل، أو طهاة، أو مساعدين، أو عاملين في المطابخ المركزية، بأدواتٍ مناسبة لبناء مسيرة مهنية حافلة والارتقاء في السلم الوظيفي وصولاً للمناصب الإدارية ضمن الشركة. وتجدر الإشارة إلى أن معظم من تولوا إدارة متاجر فريدم عملوا في توصيل الطلبات في بداية حياتهم المهنية.

لأنها قادرة على تأدية هذه المهمة

تعمل السيدة جيفت، التي تتسم بشخصية إبداعية وشغوفة وواعدة، مساعدةً لمدير المطعم. وتُعتبر قصتها المُلهمة تجسيداً لأخلاقيات مجموعة كروش براندز، إذ انتقلت من موطنها نيجيريا إلى دبي للحصول على عمل ودعم عائلتها، وعندما سنحت لها الفرصة للعمل كأول سائقة توصيل طلبات في دولة الإمارات في فريدم بيتزا، لم تتردد في اغتنامها. وعلى الرغم من عملها الحالي كمساعدة للمدير، لا تزال تغتنم الفرص لتوصيل الطلبات، ليس لأنه واجب عليها، بل لأنها قادرة على تأدية هذه المهمة.

مصدر إلهام للسيدات

تعليقاً على هذا الموضوع، تقول جيفت: "تمنحني القيادة الوقت والفرصة للتفكير بكل شيء، بموطني ومسيرة حياتي. فعندما أكون على الطريق، أشعر بالانطلاق والحرية. وأتاح لي عملي في فريدم بيتزا فرصة الاستقرار وبدء حياة جديدة. ويعدو عملي في توصيل الطلبات عن كونه وظيفة عادية، بل هو فرصة لأكون جزءاً من حياة الأشخاص الذين أقابلهم خلال يومي".

وتضيف: "يمتلك معظم السائقين سبباً يحفزهم على العمل، قد يكون إعالة زوجاتهم وأولادهم. وبالنسبة لي، وبصفتي ابنة، أقوم بتوصيل الطلبات من أجل توفير الدعم لعائلتي. ولأني وحيدةُ في دبي، فأعتبر زملائي في العمل عائلتي هنا. وأرجو أن تنضم المزيد من السيدات إليّ في توصيل الطلبات، وأن تكون قصتي مصدر إلهام يعزز حضور السيدات في هذا العمل بدلاً من أن يكون حكراً على الرجال".

ومن جهته، قال إيان أوهان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فريدم بيتزا: "يجب تسليط الضوء على الأشخاص الشغوفين ومقدراتهم، ومساعدتهم على التفوق في ميدان العمل الذي يجب أن نساوي فيه بين حقوق المرأة والرجل. ويقف وراء كل وجبة نحضّرها ونوصلها أشخاص رائعون لكل منهم قصة فريدة ومُلهمة تستحق أن نطلع العالم عليها. ولأننا نؤمن بقدرات أعضاء فريقنا وبأنهم سر نجاحنا، نستثمر فيهم لتطوير مواهبهم وبناء مستقبل أفضل لهم.

مبادرة توصل بالسلامة

خلال العام الماضي، وفي ذروة الإغلاق الناجم عن أزمة كوفيد-19، تعرّض 12 سائق توصيل طلبات متعاقد في دبي لحوادث على الطرقات أدت إلى وفاتهم أثناء عملهم بتوصيل الطلبات لكسب معيشتهم. ولا شك أن سلامة سائقي التوصيل والأشخاص على الطرقات تعتبر الأولوية القصوة.

وتتبع مجموعة كروش براندز سياسة توظيف مباشرة للسائقين العاملين فيها، إذ لا يتقاضون أجورهم على أساس كل عملية توصيل، بل تخصص لهم رواتب شهرية مناسبة بالإضافة إلى تعويضات السلامة والمعيشة. كما تتبع المجموعة سياسة لا تتسامح مُطلقاً مع السائقين المتهوّرين، وتحرص على تزويد سائقيها بمعدات أمان معتمدة عالية الجودة. وإضافة إلى ذلك، يحصل سائقو دراجات التوصيل الجديدة والتي يتم فحصها وصيانتها بانتظام على تأمينات تعويضية في الحالات الطبية والحوادث، ويتلقّى جميع السائقين تدريبات في مجال السلامة الطرقية.

ويعمل سائقو التوصيل لدى كروش براندز لهدف سامي يتمثل بدعم عائلاتهم وتوفير مستقبل أفضل لأطفالهم. ولذلك أطلقت المجموعة مبادرة توصل بالسلامة، وتعمل على توعية الجمهور حول أهمية حياتهم والانتباه جيداً أثناء وجودهم على الطرقات. ويمكن مشاهدة رسالة الفريق للسلامة على الطرقات والتي تذكر السائقين بعائلاتهم من خلال الرابط.