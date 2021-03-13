الكويت توقف حركة الملاحة البحرية ومناولة البضائع في الموانئ

وقالت مؤسسة الموانئ إن استئناف العمل سيكون بعد استقرار الأحوال الجوية في البلاد.

الجدير بالذكر، أن البلاد تتعرض حاليا لموجة غبار كثيف وعواصف ترابية بسبب المنخفض الجوي العميق، مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى ما دون الـ500 متر.

ونقلت صحيفة القبس أن طقس الكويت يشهد رياحاً قوية تسببت في هبوب غبار وأتربة، جعلت الرؤية الأفقية متدنية، وذكرت إدارة الأرصاد الكويتية في آخر تحديث لتوقعاتها بشأن الطقس، أن الرياح شمالية غربية نشطة، وقد اقتربت سرعتها من الـ 60 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق.

وأشارت الإدارة أن الطقس حاليا في مطار الكويت الدولي، يشهد رياحاً شمالية غربية وصلت سرعتها إلى 47 كيلومتر في الساعة، وأن درجة الحرارة بلغت في الساعة الثامنة مساءً 22.5 درجة مئوية، ومدى الرؤية يبلغ 9 كيلومترات، أما الرطوبة النسبية فوصلت إلى 26%.