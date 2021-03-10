ماهي أبرز القطاعات التي ستستقطبها العاصمة السعودية لافتتاح مقراتها فيها؟

-أي القطاعات ستكون الشركات أكثر قابلية لنقل مقراتها إلى الرياض ، الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيامثلاً؟



باعتقادي أن القرار الأخير الذي اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية فيما يخص نقل الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية إلى الرياض اعتباراً من عام 2024، سوف يسهم بتعزيز التنمية الاقتصادية. ببساطة، يمكن القول بأن الشركات التي ترغب في التعامل مع الحكومة في المملكة ينبغي عليها الاستثمار في الاقتصاد المحلي. وبالتالي، فإن هذه الخطوة سيكون لهذا صدىً إيجابي على قطاعات الأعمال المختلفة مثل زيادة فرص العمل ورفع القدرة التنافسية لبيئة الأعمال، فضلاً عن زيادة تنويع الاقتصاد.



وعند الحديث عن أهم القطاعات الناشئة في المملكة، لا بدّ أن نشير هنا إلى أنه من المتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص التنويع والنمو الاقتصادي، فقد بدأت المملكة العربية السعودية الاستثمار وإطلاق مبادرات هامة في هذا القطاع، بهدف جعل المملكة مركزاً إقليمياً رئيسياً للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الترفيه إلى جانب قطاع السفر والسياحة نمواً على المدى الطويل حيث سيشكل هذين القطاعين سوقاً ضخمة بقيمة 30 مليار ريال سعودي، لتصبح بذلك أحد أكبر القطاعات في المملكة. وقد جاءت هذه القطاعات على سُلم أولويات الحكومة بإضافتها كمحور رئيسي في رؤية السعودية 2030. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحفيز تطوير قطاع التصنيع من خلال المشاريع العملاقة الجديدة وخطط الطاقة المتجددة الجارية في المملكة. أمّا بالنسبة لقطاع الطاقة، فلا يزال يشكل العمود الفقري لاقتصاد المملكة، لذلك فإنه يحظى باهتمام واستثمار قوي. ومع وجود خطط لمضاعفة إنتاج الغاز وإنشاء شبكة وطنية لتوزيع الغاز، فنحن نرى في هذا القطاع إمكانات نمو عالية. أضف إلى ذلك، هناك جهود مستمرة لاستقطاب استثمارات أكبر في قطاع التعدين نظراً لما باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة المحلية. وبرأيي، فإن هذه العوامل المشجعة ستسهم قدماً في تحفيز الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.



-ما الذي يجعل الرياض تحظى بميزة تنافسية في المنطقة والعالم؟



ووفقاً لاستراتيجية الرياض التي تم إطلاقها مؤخراً فإن الرياض، عاصمة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، من المقرر أن تشهد تحولاً متسارعاً لتصبح واحدة من بين أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية برفد الاقتصاد بمقدار 70 مليار ريال سعودي بحلول نهاية العقد، إلى جانب توفير مئات الآلاف من فرص العمل واستقطاب الكفاءات المحلية والدولية. كما يجري العمل الآن على تنفيذ عدد من الإصلاحات الرئيسية المتعلقة بإنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وقوانين العمل. بالتالي، فإن الشركات العاملة في هذه المناطق ستستفيد من بمجموعة من الإعفاءات الضريبية والحوافز والحصانات لمدة عشر سنوات من بعض قوانين العمل، فضلاً عن حصولها على الترخيص التجاري المبسط، وهذا يشكل بدوره بيئة جاذبة للغاية للمستثمرين. كما أن الرياض سرّعت الخطى لتصبح مركزاً ثقافياً متنوعاً وحيوياً، وهي موطن لواحدة من أقدم المستوطنات البشرية في القارة.

إن هذه العوامل مجتمعة ستؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية والجاذبية للعاصمة كوجهة تجارية وعصرية عالمية.

- ما هي الإجراءات التي اتخذتموها في شاكر لتقليل تداعيات جائحة كوفيد-19 على عمليات الشركة؟

أحدثت جائحة كوفيد-19 تغييرات أساسية في قطاع البيع بالتجزئة. وقد كان هذا الوباء بمثابة إشارة لنا أكدت الحاجة إلى تسريع اعتماد طرق رشيقة للعمل وإحداث تحوّل في سلسلة القيمة، كوسيلة لتطوير مرونة أفضل في مواجهة حالة عدم اليقين في السوق. لقد نجحنا في شاكر ووكلائها في التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة ووضع خطط للتخفيف من أثار الجائحة على أعمال الشركة من خلال توجيه المبيعات والتوزيع إلى قنوات بديلة وتخفيف الضغط على التجزئة التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، استخدمنا في شاكر حزم دعم القطاع الخاص المتاحة لإدارة التكاليف الثابتة والمتغيرة بفعالية، ودعم رأس المال العامل، والحفاظ على العمليات بالسعة المثلى.

- ما هو تأثير استراتيجية الرياض على المشهد الاستثماري في المملكة العربية السعودية [مع تسليط الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال]؟



كان عام 2020 عاماً قياسياً للشركات الناشئة السعودية من خلال عدد من المؤشرات القياسية، بما في ذلك عدد الصفقات، ومقدار رأس المال الاستثماري للمستثمر، والعدد الإجمالي لصناديق رأس المال الاستثماري، ومجموعات المستثمرين الممولين الذين يستثمرون في الشركات الناشئة في السعودية.



ومع تحول تركيز المملكة العربية السعودية بعيداً عن الاعتماد على قطاعي النفط والغاز وفق رؤية 2030 واستراتيجية الرياض وتحديد الحكومة الابتكار وريادة الأعمال كأحد مجالات تركيزها الرئيسية، فإنه من المتوقع أن يصل النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة إلى آفاق جديدة، متجاوزاً مصر من حيث إجمالي عدد الاستثمارات وإجمالي رأس المال الذي تم نشره؛ لتحتل بذلك المملكة المرتبة الثانية بعد دولة الإمارات في التصنيف العالمي لعام 2021.

لقد أدركت الحكومة القيمة التي تضيفها الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لذلك فقد عملت على دعم تطوير نظام بيئي لريادة الأعمال أكثر مرونة واستدامة من شأنه أن يرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يكون صندوق الاستثمارات العامة حافزاً مهماً لتعزيز هذا الهدف، حيث أطلق صندوقاً تمويلياً بقيمة 4 مليارات ريال سعودي لتسهيل وصول الشركات النامية إلى رأس المال.

5. يمكن للأعمال الخاصة أن تلعب دوراً أكثر نشاطاً في دعم الاستراتيجيات الحكومية؟ على سبيل المثال، تركيز استراتيجية الرياض على التعليم والاستدامة؟

باعتقادي أن الشركات سواء كانت خاصة أو عامة ستستفيد كلها من المبادرات الحكومية لتعزيز الاقتصاد. وقد ظهرت هذه الحقيقة بصورة جليّة في ذروة الجائحة عندما أثبت الدعم الحكومي للقطاع الخاص أنه ضروري لتحقيق الاستقرار. وعلى الجانب الآخر، توفر استراتيجية الرياض ورؤية 2030 خارطة طريق لاقتصاد أكثر استدامة ومرونة. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف والمساهمة في مشهد أكثر تنافسية، يتوجب على الشركات أن تستثمر في مبادرات طويلة الأمد من شأنها أن تفيد الاقتصاد والأفراد والبيئة.

وأودّ لفت الانتباه هنا إلى أن تعزيز القوى العاملة الوطنية يشكل أحد المجالات الرئيسية التي تتطلب دعم القطاع الخاص. لذلك، ينبغي أن نضمن توفير فرص التدريب المناسبة وجعلها متاحة للشباب المهنيين السعوديين وذوي الكفاءات العالية. وأوصي هنا بضرورة أن تضطلع مؤسسات القطاع الخاص بالقيام بهذا الدور من خلال الاستثمار في برامج تبادل المعرفة مع الشركاء الدوليين، أو توفر فرص التدريب بشكل مباشر حتى يتمكن الجيل القادم من الاطلاع عن قرب على طبيعة الأعمال في مختلف القطاعات.

وفي الوقت نفسه، أصبح تحسين الممارسات البيئية الآن جزءاً راسخاً من جداول الأعمال الوطنية في جميع أنحاء العالم. لذلك، فقد أعلنت المملكة مؤخراً عن مشروع "ذا لاين" الذي يوفر مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي تعمل بالطاقة النظيفة، مما يؤكد على التزام الدولة بدعم الدعوة العالمية للعمل من أجل إنشاء مشاريع صديقة للبيئة. ونحن في شاكر أكدنا التزامنا بجعل أعمالنا ومنتجاتنا أكثر استدامة، مما يساهم في زيادة كفاءة الطاقة. ونفخر بأن نكون أول شركة سعودية معتمدة بالكامل من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC). بالتالي، نحن نشجع أقراننا في مختلف القطاعات على تطوير أطر عمل للاستدامة تتماشى مع المبادرات الحكومية، مما سيعظم الاستفادة من الفرص التجارية التي لا تعد ولا تحصى مع ضرورة إدراج الممارسات البيئية في نماذج الإنتاج.