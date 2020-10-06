ما سر ولع السوريين بدولة أبخازيا بعد نبأ تبادل دبلوماسي مع بلادهم

يذكر أن أبخازيا أرسلت طائرتين إلى سوريا مع بدء اندلاع الأزمة في سوريا ثم قدمت مساكن قرية بأكملها لاستضافة لاجئين سوريين لدى اندلاع الحرب على سوريا، فاللجوء كتب تاريخ شعب هذه البلاد التي تهجر شعبها وعرف أهلها مرارة اللجوء في أصقاع الأرض وفي عاصمتها تمثال شهير اسمه المهاجر.

هناك شخصيات شهيرة تعود أصولها لأبخازيا مثل قبيلة الأباظة، أي كل من يحمل كنية أباظة.

تتمتع أبخازيا بطقس معتدل وطبيعة خلابة يمكن الاستمتاع بزيارتها صيفا حيث تتراوح درجات الحرارة بين 18 و30 درجة ويقطنها مسيحيون ومسلمون.

يقع أعلى جبل في اوروبا بالقرب من سلسلة الجبال التي تترامى أطرافها في أبخازيا، ففي الشمال يمكنك زيارة أعمق كهف في العالم وهو كهف كروبيرا على جبل بارتفاع 2158 متر فوق سطح البحر (7080 قدما) بين أعلى وأدنى نقاط تم الوصول إليها بل سيلزمك ركوب القطار بداخله للوصول إلى نقطة التجول فيه!



تحد شرقها جبال القفقاس و حتى الساحل يحدها جنوبا البحر الأسود عاصمتها سوخوم و تبلغ مساحتها 8600 كم2.

تشتهر أبخازيا بمزيج متناغم من المناظر المطلة على البحر والمنحدرات الجبلية و الشلالات والأنهار و البحيرات الصافية و المروج الألبية والغابات المعمرة و الأودية الخلابة والكهوف الغامضة جميعها تشكل هذا الجمال الساحر في الطبيعة الأبخازية.

تمكن شعب أبخازيا الواقعة على البحر الأسود من اقتناص استقلالهم عن جورجيا بعد حرب وقعت في التسعينيات وشارك فيها متطوعون من سوريا والأردن ودول أخرى.

(صورة لتمثال اسمه المهاجر، حيث تستخدم العبارة العربية مهاجر نسبة للتهجير القسري الذي تعرض له الأبخاز مع محاولات الإبادة من قبل الجورجيين الذين يطبقون حصارا خانقا ضدها إلى اليوم بعد حرب أحرقوا فيها مراكز ومكتبات لإتلاف تاريخ هذا الشعب الذي عانى ويلات الغزاة والحروب على مدى التاريخ_)

يتوزع فيها أفراد شعب أبخازيا الذين تم تهجيرهم منها على يد ستالين في القرن الماضي وجرى إسكان جورجيين في أبخازيا بعد ذلك ليصبح الأبخاز أقلية في بلادهم.

ضمن مسافة بطول 50 كم فقط بين الشاطئ البحري و سلسلة جبال القوقاز العظمى ستصادف جميع المظاهر المناخية الموجودة من البحر الدافئ والغابات المطيرة والثلوج الدائمة والأنهار الجليدية.

سيلزمك تأشيرة بدخول متعدد للدخول من سوتشي الروسية إلى أبخازيا والعودة إلى روسيا، إذ تتعرض أبخازيا لحصار بحري وجوي من جورحيا.

ووقتها ستجد هذه البلاد الخضراء التي تتفجر فيها الينابيع في كل جانب من المياه والخضار، فهناك ما يقارب 120 نهرا و186 بحيرة جبلية و170 منبع للمياه المعدنية في أبخازيا، وحتى مياه البحر الأسود في تلك المنطقة تصبح قليلة الملوحة بسبب الأنهار التي تصب فيه.

وستجد كم هي متنوعة في تضاريسها بين الجبال والسهول والشاطئ المطل على البحر الأسود مما يتيح فيها زراعة فاكهة استوائية.

لايوجد خدمات سياحية متطورة ولا حركة سياحة أجنبية ولا ازدحام سياحي عدا السياح الروس، إلا أن الجانب المشرق هو الأسعار.

الإسلام في أبخازيا وفقا لمسح تم في عام 2003 فقد حدد هذا المسح نسبة المسلمين بين الشعب الأبخازي إذ بلغ 16٪ من المستطلعين مسلمين, وهناك مسجدين قائمين في أبخازيا واحد في غوداوتا والاخر في سوخومي.





يطلق أهل أبخازيا عليها اسما باللغة الأبخازية ( أبسني ) و التي تعني بلد الروح- أما أهلها فيقولون عن بلدهم إنها " قطعة من الجنة على الأرض" والتي تقع في مكان فريد من نوعه في المنطقة شبه الاستوائية ,

سلسلة جبال القوقاز العظمى تقع على الحدود الشمالية الغربية لأبخازيا بالقرب من منبع نهر أوادهارا , و بارتفاع 2500 متر عن مستوى سطح البحر. بينما ارتفاع السلاسل الجبلية على الحدود الشرقية لأبخازيا تصل بين 3500 و 4000 متر.

أعلى نقطة في أبخازيا في قمة جبل دومباي-أولجين و بارتفاع عن سطح البحر يصل إلى 4048 متر.

(خلال كأس العالم قبل سنتين، نشر شاب سعودي كيف زار أبخازيا خلال سفره لحضور مباريات كأس العالم في سوتشي، وهي مدينة روسية تقع الحدود الأبخازية جنوبها في منطقة ألدر في سوتشي.)