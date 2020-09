شاهد نفوق مئات الحيتان العالقة قرب أستراليا بعد فشل محاولات انقاذها

رغم الجهود المحمومة التي بذلت لمحاولة مساعدتها، وبذلك، يكون قد نفق القسم الأكبر من الحيتان الطيّارة الـ460 التي جنحت إلى هذا الخليج الواقع على الساحل الغربي، وهو موقع للحياة البرية في الجزيرة يضم عددا قليلا من السكان.

وقال مدير هيئة إدارة المتنزهات الأسترالية نك ديكا "لدينا رقم أكثر دقة ويمكننا أن نؤكد أن 380 حوتاً قد نفق".

وأضاف "ثمة نحو 30 لا تزال على قيد الحياة، والخبر الجيد هو أننا تمكنّا من إنقاذ 50".

وكانت عملية إنقاذ واسعة انطلقت بعد العثور الاثنين على سبعين حوتا عند خليج تاسمانيا. وقد جنح معظمها عند جرف رملي لا يمكن الوصول إليه إلا بالمركب.

وعثرت طائرة استطلاعية صباح الأربعاء على مجموعة أخرى تضم نحو 200 من هذه الثدييات البحرية، وكانت نافقة أصلاً.

ويعتبر جنوح هذه الحيتان الأكبر في تاسمانيا وفي تاريخ أستراليا. ويشارك نحو 60 شخصاً في عمليات الإنقاذ.

