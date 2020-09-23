توقيف واستجواب ملياردير من أصل سوري في فرنسا

ونقلت رويترز عن مصدر قضائي أمس الثلاثاء ، إن رئيس الاتحاد الفرنسي للرجبي برنارد لابورت محتجز لاستجوابه بشأن علاقاته بمالك نادي مونبلييه محمد الطراد-72 عاما- الذي أوقف أيضا للاستجواب وسط تحقيق في استغلال النفوذ والمعاملة التفضيلية للاستحواذ غير القانوني على الأصول.

الاعتقال شمل أربعة أشخاص لاستجوابهم - وهم محمد الطراد ، ومنظم كأس العالم 2023 كلود أتشر ، ومسؤولو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيرج سيمون ونيكولاس هووركي، علما أن الطراد أصبح منذ فترة الراعي الأساسي لمنتخب الركبي الفرنسي.

يركز التحقيق الأولي على الشكوك حول قيام لابورت بالضغط على لجنة الاستئناف في الدوري الفرنسي لتخفيف عقوبة ضد فريق مونبلييه فيما أبرمت شركة يمتلكها لابورت صفقة حقوق صور مع مجموعة الطراد في عام 2017.



ورغم أن لابورت انسحب من الصفقة إلا أن وزارة الرياضة الفرنسية تحقق بالفعل في الأمر.

يذكر أن الملياردير محمد الطراد حقق نجاحا مذهلا في تحوله من شاب فقير إلى ملياردير يمتلك مجموعة شركات تعمل حول العالم وتوظف 41 ألف موظف بحسب موقع المجموعة altrad.com/en.

ولد الطراد يتيم الأب في مدينة الرقة السورية في الستينيات لكن والدته توفت عند انجابه وقام أقرباءه بتشغيل في رعي الغنم، ولم يتعلم القراءة حتى سن العاشرة، لكنه كان يتهرب من رعي الغنم ليسترق النظر إلى ما يجري في مدرسة ابتدائية محاولا التسجيل فيها بعد أن أعجبته كلمات بالخط العربي، ولدى تفوقه في المدرسة قام رفاقه بدفنه في حفرة، لكنه تشبث بالحياة وانتفاض ليعود إلى مدرسته في اليوم التالي.

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