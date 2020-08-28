ما لا تعرفه عن احتفاء غوغل بالروائي الفرنسي ألكسندر دوما

كان والد ألكسندر أوّل جنرال فرنسيّ من أصل أفريقيّ في الثورة الفرنسية ويلقب بالشيطان الأسود Diable Noir.

كان والده الجنرال توماس ألكسندر ديفي دي لا باليتيري قد جاء من هايتي وكانت وقتها مستعمرة الفرنسية، وانتقم لوالده بعد أن أهين بانتزاع ابن قائد فرنسي، راية الانكليز الذي هزمهم والد الكسندر مع فرقته

ويرد ألكسندر على الإهانة بالسفر إلى باريس ولندن لاكتساب المعرفة وتحقيق النجاح.

ونشر دوما رواية الكونت دي مونت كريستو على فصول متتابعة طوال عامين، بدءًا من 28 أغسطس 1884، في صحيفة جورنال أوف ديباتس الفرنسية .

نال الكاتب الشهير لقب جدته لأبيه ماري سيزيت دوما، وهي امرأة من أصل أفريقي اُتخذت جارية في سان دومينغو هايتي الآن.

وقبل أن يصبح روائيًا، حقق نجاحًا ككاتب مسرحي عندما انتقل إلى باريس عام 1822، وفي الأربعينيات من القرن التاسع عشر، فاز بشهرة خاصة لقصص مغامراته المتهورة، والتي كان الفرسان الثلاثة أكثرهم شهرةً.

مثلت تجارب والد والد ألكسندر الجنرال توماس إلكسندر دوما الذي كان يشغل مركزًا مرموقًا في الجيش الفرنسي، مصدر إلهام له.

توفي الروائي الشهير في 5 ديسمبر 1870، عن 68 عامًا، فيما ترجمت كتبه إلى أكثر من 100 لغة مختلفة.