استقالة الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك

نقلت رويترز أن كيفين ماير الرئيس التنفيذي في شركة تيك توك TikTok، استقال من منصبه لتتولى فانيسا باباس مكانه بصفة مؤقته بحسب صحيفة فايننشيال تايمز استنادا لرسالة أرسلت لموظفي الشركة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه تيك توك متاعب في الولايات المتحدة وقالت الشركة إنها تعتزم رفع دعوى اليوم ضد الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حظر التعامل مع التطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة وشركته الأم بايت دانس.

وقال متحدث باسم تيك توك: «لضمان عدم تجاهل سيادة القانون، ولضمان المعاملة النزيهة لشركتنا ومستخدمينا، ليس أمامنا خيار سوى الطعن على الأمر التنفيذي عبر النظام القضائي»، مضيفاً أنه من المتوقع نظر الدعوى القضائية الأسبوع المقبل.

وأوضح التطبيق أنه حاول التواصل مع الإدارة الأمريكية لما يقرب من عام، لكنه واجه «عدم مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة»، وأضاف أن الحكومة لم تهتم بالحقائق.

وكان ترامب أصدر أمراً تنفيذياً في 14 أغسطس بمنح بايت دانس 90 يوماً لبيع استثماراتها في تيك توك داخل الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون أمريكيون قد عبروا عن مخاوفهم من احتمال نقل معلومات عن مستخدمي التطبيق إلى الحكومة الصينية.

وحظر الجيش الأمريكي، والهند، استخدام التطبيق بالفعل، والكونجرس الأمريكي بصدد الموافقة على تشريع يحظر على العمال في أنحاء البلاد تحميله على أجهزتهم الرسمية.

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