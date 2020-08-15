السعودية تسجل 1413 اصابة بفيروس كورونا



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1413 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 297315 حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3369 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 29459 والحالات الحرجة 1766 حالة .

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1413) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (31) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1528) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (264,487) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/tcTuTal79c— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 15, 2020