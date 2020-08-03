نشر صورة المراهق البريطاني الذي يواجه عقوبة السجن 45 عاما للاشتباه بمشاركته بأكبر اختراق يشهده تويتر

يواجه الشاب عقوبة قصوى تصل إلى 45 سنة سجن في حال تم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية,

يتهم شيبارد بدوره في الاختراق الذي وقع في الخامس عشر من يوليو الماضي، في اختراق تويتر عندما نشر حساب كل من باراك أوباما، والمرشح للرئاسة الأميركية جو بايدن، ومؤسس شركة تسلا إيلون ماسك، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، ومغني الراب كاني ويست، والملاكم فلويد مايويثر، وحساب شركة أبل، تغريدة تطالب الناس بإرسال أموال على شكل العملة الإلكترونية بيتكوين.

ووفقا لإفادة خطية ، فإن السلطات الأمنية لديها أدلة وأسباب محمتلة للاعتقاد بأن المراهق جريهام كلارك البالغ من العمر 17 عاما من سكان مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية هو المتهم الرئيسي، وأنه الشخص الذي تمكن من الوصول إلى أدوات تويتر الداخلية التي مكنته من تنفيذ عملية الاحتيال مباشرة، حيث يقال أنه أقنع أحد موظفي تويتر أنه عمل في قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة وخدع هذا الموظف للوصول للبيانات التي مكنته من تنفيذ الهجوم.

ووفقا للعملاء الفيدراليين، فإنهم عثروا على شيبارد بعد استخدامه رخصة قيادة شخصية لتوثيق عملية تبادل عملات مشفرة من خلال خدمتي Binance و Coinbase، واتضح بعدها أن حساباته تبادلت عملات بيتكوين من الأموال التي حصل عليها الهاكرز من عملية الاحتيال نتيجة اختراق تويتر، كما توصلوا إلى نيما فاضلي بنفس الطريقة، كما تلقت حسابات يسيطر عليها “رولكس” مدفوعات مقابل حسابات تويتر مسروقة.وبعد ورود تقارير تفيد بأن الهجوم مرتبط بمنظمات إجرامية، ظهرت المفاجأة عندما اتضح أن منفذي الهجوم هما مراهقين، أحدهما يعيش في ساسيكس بالمملكة المتحدة ويدعى مايسون شيبارد ويبلغ من العمر 19 عاما، والآخر هو غريهام إيفان ويقيم في ولاية فلوريدا الأميركية ويبلغ من العمر 17 عاما وتم التحفظ على الرابع لأنه لا يزال قاصر، والرابع الذي تم اعتقاله هو نعمة فاضلي البالغ من العمر 22 عاما الذي يعيش في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.