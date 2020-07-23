قفزة في إصابات فيروس كورونا المستجد في سوريا

وتتباين أرقام الإصابات بسبب ظروف الحرب والحالة الأمنية في بعض المناطق، وفيما أعلنت وزارة الصحة السورية في بيان لها، إنه تم "تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 584، كما سجل شفاء تسع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 174"، تشير بعض التصريحات لأطباء سوريين أن معدل الوفيات ارتفع إلى قرابة 20 حالة يومية في الأيام القليلة الماضية.

وكان مجلس الوزراء السوري أعلن اليوم الخميس في صفحات تابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي قراره بإغلاق كافة صالات المناسبات (الأفراح- العزاء) في المحافظات بدءا من غد الجمعة وحتى إشعار آخر، وذلك في سياق الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا.

وجرى أمس في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا إغلاق أبنية سكنية بكاملها من قبل عناصر أمنية كردية منع سكانها من الخروجوالدخول

كما عقد مسؤولون فيما يسمى إدارة الصحة الكردية اجتماعا تهربوا لدى خروجهم عند نهايته من الإجابة على اسئلة الصحافيين، فيما أعلن عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس في تلك المناطق.

ونقل عن الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا جوان مصطفى في مؤتمر صحفي في مدينة القامشلي إنه تم تسجيل ثلاث إصابات في مدينة القامشلي وواحدة في الحسكة، وبين أن المصابين يعانون من مشاكل صحية وهم ثلاث نساء وشاب.





وأفاد صحافي في سوريا لأريبيان بزنس أن فريقا عاد من الصين في شهر ديسمير العام الماضي اي قبل الكشف رسميا عن طبيعة فيروس كورونا المستجد، كان يعاني من أعراض المرض الذي انتشر في البلاد بأعراض خفيفة.

وكانت مناطق “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا قررت رفع حظر التجول الجزئي في مناطقها، مع الإبقاء على إغلاق المعابر، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”.

يذكر أن وزارة السياحة أصدرت تعميماً إلى مديرياتها في المحافظات يتضمن التأكيد على إغلاق جميع صالات المناسبات الاجتماعية والأفراح المغلقة المصنفة والمرخصة في المنشآت السياحية أو الملحقة بها.