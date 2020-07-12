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الأحد 12 Jul 2020 06:15 م

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التحذير من طريقتين تتسببان بجعل مكيفات الهواء تنشر العدوى بفيروس كورونا المسجد

أفاد تقرير نقلته صحيفة اندبندنت أن المكيفات التي تعيد تدوير الهواء - تسمى عادة سبليت- في الأجواء الداخلية قد تشكل خطرا في نشر العدوى بفيروس كورونا

التحذير من طريقتين تتسببان بجعل مكيفات الهواء تنشر العدوى بفيروس كورونا المسجد

ويلفت التقرير إلى أن المكيفات التي لا تسحب الهواء إلى الخارج بل تكتفي بتبريد الهواء بإعادة تدويره يمكن أن تتسبب بنقل العدوى.

وسبق أن أكدت دراسة كورية من مركز السيطرة على الأمراض تسبب المكيف بنقل العدوى بين رواد مطعم وذلك من خلال دفع الهواء من شخص مصاب باتجاه مجموعة أخرى من رواد المطعم لكنهم أصيبوا بالعدوى بسبب تيار الهواء الذي حمل زفير ذلك الشخص المصاب إليهم من تحريك المكيف للهواء باتجاههم.

وكان تقرير مماثل في صحيفة جامعة هارفارد قد لفت إلى هذه الثغرة في مكيفات الهواء الشهر الماضي

بالاستناد إلى رأي خبير في جامعة هارفارد حذر من أن المكيفات قد تكون أحد عوامل ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أنه يمكن الاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية

لتعقيم الهواء.

ويلفت ادوارد ناردل أستاذ الطب والصحة العالمية والطب الاجتماعي في كلية الطب بجامعة هارفارد في ماساتشوستس لجريدة هارفارد: "الدول التي تستخدم في شهر يونيو الكثير من أجهزة تكييف الهواء هي التي حدثت فيها زيادات أكبر في العدوى بفيروس كورونا المستجد".

 

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