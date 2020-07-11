السعودية تسجل 2994 اصابة جديدة بكورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 11 يوليو 2020، تسجيل 2994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 229480 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2370 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 165396 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2181 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 62903 والحالات الحرجة 2230 حالة.

عدد من أمراء مناطق المملكة متحدثين إلى المواطنين بصوت واحد:#نعود_بحذر ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، فالجائحة لا تزال مستمرة. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/kh8gj0eJpB— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) July 10, 2020

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية قد لفت الخميس إلى أن أهم طرق انتقال فيروس كورونا تأتي عبر الرذاذ للمصاب أو الأسطح إذا سقط عليه الرذاذ، مؤكداً أن انتقال كورونا عبر الهواء تحت التقييم.