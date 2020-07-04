سينما دولبي تحتفل بأبطال الخطوط الأمامية

اجتمعت دولبي Dolby و سينما ريل Reel Cinemas للاحتفال بعاملي الرعاية الصحية وجهودهم الجبارة خلال مكافحتهم لفيروس كوفيد-19. وستوزع دولبي 700 تذكرة بريميوم للعاملين في قطاع الرعاية الصحية كبادرة امتنان لما بذله أبطال الخطوط الأمامية في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة. وستكون هذه المبادرة جزء من حملة Dolby المستمرة للاحتفال بشجاعة أبطال الخطوط الأمامية.

سيوثّق الفيلم القصير بعنوان "الأبطال الخارقين ما وراء الأقنعة" الشجاعة لدى العاملين في الخطوط الأمامية حيث سيعرض لنا الطبيب والممرضة وموظف المكتب وهم يعملون كجزء من آلاف العاملين في مكافحة فيروس كوفيد-19. وعُرض الفيلم لأول مرة قبل العرض الخاص الذي استضافته Reel Cinemas وDolby في Dolby Cinema في دبي مول، وحضر العرض من عاملي الخط الأمامي في قطاع الرعاية الصحية، بما فيهم الأطباء والممرضات وموظفي المكاتب وطاقم التنظيف من المستشفى الدولي الحديث.

هذا وسيتم عرض فيلم "الأبطال الخارقين ما وراء الأقنعة" قبل بدء كل الأفلام المعروضة في قاعات Dolby Cinema في دور سينما Reel Cinemas ليكون تذكاراً عن تقديرنا وشكرنا لأبطال الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

تُحافظ السينما على التزام الحضور بالتباعد الاجتماعي وتجمع الناس معاً للاحتفال بالفيلم

استجابةً للجهود العامة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي وإدراكاً لأهمية اللقاء كمجتمع واحد، طبّقت Reel Cinemas تدابير الصحة والنظافة الصارمة خلال كل عرض ولكل شخص وعلى كل المقاعد، كما حافظت Reel Cinemas على معايير التباعد الجسدي وغيرها من التدابير الإضافية. وتأمل Dolby وReel Cinemas مع تخفيف القيود في دبي أن يختار الناس السينما والأفلام لتكون أول لحظات لقائهم، فلطالما كانت تجربة مشاهدة الأفلام من أجمل "النشاطات المشتركة"، وتفخر Dolby Cinema بتوفير أكثر التجارب تميزاً وغنى في Reel Cinemas.



