أبو ظبي تسمح بدخول إمارة أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص كوفيد19 سلبية

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي ، مع دائرة الصحة أبوظبي وشرطة أبوظبي، عن السماح بدخول إمارة أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص كوفيد19 سلبية خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص. ويجب أن يتم إثبات نتيجة الفحص عن طريق تطبيق الحصن أو رسالة نصية من أي مستشفى أو أي مركز من المراكز التابعة لبرنامج المسح الوطني في الدولة. ويستثنى من ذلك حركة نقل البريد والبضائع بكل أنواعها.

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة #أبوظبي تعلن مع دائرة الصحة-أبوظبي وشرطة أبوظبي عن السماح بدخول إمارة أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص. pic.twitter.com/JVt2RQAmyW— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 29, 2020