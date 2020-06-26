وول ستريت تتراجع عند الفتح مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا





وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 103.91 نقطة أو ما يعادل 0.40 بالمئة إلى 25641.69 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.56 نقطة أو ما يعادل 0.34 بالمئة إلى 3073.20 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 21.88 نقطة أو ما يعادل 0.22 بالمئة إلى 9995.12 نقطة.