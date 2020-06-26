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الجمعة 26 Jun 2020 11:45 م

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وول ستريت تتراجع عند الفتح مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

(رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على انخفاض يوم الجمعة إذ سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد وهبطت أسهم البنوك عقب تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لكبح توزيعات المساهمين.

وول ستريت تتراجع عند الفتح مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا


وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 103.91 نقطة أو ما يعادل 0.40 بالمئة إلى 25641.69 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.56 نقطة أو ما يعادل 0.34 بالمئة إلى 3073.20 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 21.88 نقطة أو ما يعادل 0.22 بالمئة إلى 9995.12 نقطة.

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