الاتحاد للطيران تحلق برحلات إلى 13 مدينة أوروبية

وذكرت الشركة عبر حسابها على "تويتر"،أن المدن الـ 13 التي سيتم استئناف الرحلات معها هي: "أمستردام، وأثينا، وبرشلونة، وبروكسل، ودبلن، وفرانكفورت".كما سيتم استئناف الرحلات مع: "جنيف، وإسطنبول، ولندن، ومدريد، وميلان، وباريس، وزيورخ".

وسبق أن أعلنت الشركة أنها تنوي توسيع شبكتها اعتباراً من 16 يوليو من خلال العمل بشكل وثيق مع حكومة دولة الإمارات وهيئات الطيران العالميّة.

وحددت الاتحاد للطيران وجهتها الـ 29 وهي: شيكاغو، تورونتو، نيويورك، دبلن، لندن، باريس، مدريد، أمستردام، بروكسيل، جينيف، برشلونة، فرانكفورت، زيورخ، ميلان، إسطنبول، أثينا، البحرين، إسلام أباد، لاهور، كراتشي، كولمبو، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، سيؤول، طوكيو، مانيلا، سيدني وميلبورن.