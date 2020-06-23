فرصة ليفربول تقترب غدا للوصول إلى لقب بطل الدوري الإنكليزي الممتاز

ا ف ب- بعد أن خرج ليفربول بتعادل سلبي في دربي المرسيسايد أمام جاره وغريمه ايفرتون على ملعب «غوديسون بارك» الأحد، اكتفى ليفربول بنصف خطوة نحو اللقب كونه بحاجة إلى انتصارين للتتويج بغضّ النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

وأبقى المدرب الألماني يورغن كلوب نجمه المصري محمد صلاح على دكة البدلاء خلال لقاء ايفرتون، فيما غاب الاسكتلندي اندرو روبرتسون عن التشكيلة لعدم جاهزيتهما البدنية، إلا أنه يتوقع عودتهما أمام كريستال بالاس. واعتبر القائد جوردان هندرسون أن المباراة أمام بالاس لن تكون سهلة. وقال في حديث مع موقع النادي أمس الإثنين: «كل مباراة في الدوري الإنكليزي صعبة أسوة بكل فريق. تُنظر إلى مباراتنا المقبلة ضد كريستال بالاس، الذي لعب جيداً السبت (فاز على بورنموث 2-صفر)، لذا كل مباراة نلعبها ستكون صعبة. علينا فقط أن نقدم أفضل ما لدينا ومحاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات».



ويستمر الصراع الشرس على المقاعد المؤهلة إلى دوري الأبطال، ورغم أن ليستر سيتي يحتل المركز الثالث، إلا أنه ليس في أمان بعد، ولا سيما إذا ما نظر إلى المباريات المتبقية له حتى نهاية الموسم، مقارنة بالفرق التي تنافسه على المركزين الثالث والرابع. وفي مبارياته الثماني الأخيرة، سيواجه ليستر المبتعد بثلاث نقاط عن تشلسي الرابع كلاً من ايفرتون، آرسنال، شيفيلد ومانشستر يونايتد، ويفتتح المرحلة الـ 31 اليوم بلقاء سهل نسبياً عندما يستقبل برايتون الخامس عشر على أرضه.

من جهته سيسعى توتنهام الذي تعادل مع مانشستر يونايتد (1-1) الجمعة في أولى مباريات الفريقين بعد الاستئناف، إلى تعزيز فرصه في بلوغ أقلّه الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، عندما يستقبل وست هام يونايتد السابع العشر والساعي للبقاء خارج منطقة الهبوط (اليوم 22:15 بتوقيت بيروت). وإذ يحتل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المركز الثامن في الترتيب، مبتعداً بأربع نقاط عن ولفرهامبتون السادس الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية، والذي يستضيف بورنموث الأربعاء.

أما آرسنال الجريح الذي خرج خالي الوفاض من أول مباراتين بعد الاستئناف، بعد سقوطه بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ28 قبل أن يسقط (1-2) أمام برايتون، فيحل ضيفاً على ساوثمبتون في مباراة حذرة يوم الخميس.