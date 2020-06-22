شاهد لقطات للكسوف الحلقي من الفضاء مع ناسا

صور نشرها رائد الفضاء كريس كاسيدي لظل القمر الساقط على الأرض.

كيف شاهد رواد محطة الفضاء الدولية #الكسوف_الحلقي؟



صور نشرها رائد الفضاء كريس كاسيدي لظل القمر الساقط على الأرض. pic.twitter.com/N7O7z1Dk8j— ناسا بالعربية (@Arabic_Nasa) June 21, 2020

وتزامن هذا الكسوف مع الانقلاب الصيفي، وفيه يكون يوم الأحد أطول يوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بحسب بي بي سي.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يغطي القمر مركز الشمس ليظهر مثل حلقة ساطعة، وتكون الأرض بالكامل أو جزئيا في ظل القمر.

وتشهد الأرض كسوف حلقة النار كل عام أو عامين، ولا يمكن رؤيته إلا في نطاق ضيق على كوكب الأرض ومن خلال المسار الذي يسير فيه القمر أثناء الكسوف، وهو ما يعرف باسم خط الوسط.