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الأثنين 22 Jun 2020 09:30 م

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شاهد لقطات للكسوف الحلقي من الفضاء مع ناسا

كيف شاهد رواد محطة الفضاء الدولية #الكسوف_الحلقي؟

شاهد لقطات للكسوف الحلقي من الفضاء مع ناسا

صور نشرها رائد الفضاء كريس كاسيدي لظل القمر الساقط على الأرض.

وتزامن هذا الكسوف مع الانقلاب الصيفي، وفيه يكون يوم الأحد أطول يوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بحسب بي بي سي.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يغطي القمر مركز الشمس ليظهر مثل حلقة ساطعة، وتكون الأرض بالكامل أو جزئيا في ظل القمر.

شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
حلقة النار أو سوار الذهب، صور بديعة أثارت اهتمام محبي الفلك ومتابعي الكسوف حول العالم
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وتشهد الأرض كسوف حلقة النار كل عام أو عامين، ولا يمكن رؤيته إلا في نطاق ضيق على كوكب الأرض ومن خلال المسار الذي يسير فيه القمر أثناء الكسوف، وهو ما يعرف باسم خط الوسط.

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