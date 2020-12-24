الكويت: بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

انطلقت اليوم، في دولة الكويت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح فايزر، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن لقاح فايزر آمن ومعتمد من الجهات العالمية.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، عن بدء عملية التطعيم يوم الخميس، مشيراً إلى أن الحملة ستستمر لمدة عام كامل، حتى يتم تطعيم غالبية سكان الكويت. حيث أنه من المتوقع تلقيح 10 آلاف شخص في اليوم.

وأوضح الوزير في بيان صحفي أن مراحل تحديد الأولوية للفئات المستهدفة للتطعيم ستتم على أربع مراحل يأتي في المرحلة الأولى جميع مقدمي الرعاية الصحية والفئة العمرية الأكبر من 65 عاماً والعاملين في الصفوف الأولى على أن تشمل المراحل المتبقية جميع أفراد وفئات المجتمع.

كما ذكر الوزير أن أعداد المسجلين لتلقي اللقاح في موقع التسجيل المسبق الإلكتروني بلغت حتى الآن 73.7 ألف شخص، مشيراً إلى أن الإقبال على التسجيل في تزايد مستمر.

وفي وقت سابق، أغلقت الكويت حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي أمام الطيران التجاري إلى نهاية العام كإجراء احترازي بعد تفشي سلالة الفيروس المتحور في بريطانيا حتى مطلع يناير المقبل. وقالت الحكومة الكويتية إن كل رحلات الشحن والمسارات التجارية ستظل عاملة.

وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل من قدموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي بإجراء الإختبار الخاص بفيروس كورونا، على الفور.