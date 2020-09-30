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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 10:00 ص

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الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت اليوم

يؤدي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، خلفا للأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي الثلاثاء، في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة خلال خضوعه للعلاج.

الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت اليوم
الشيخ نواف الأحمد الصباح كان وليا للعهد في الكويت منذ 2006.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة خلال جلسة خاصة اليوم الأربعاء.

وأوضح الغانم في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه "التقى الشيخ نواف، بمعية رئيس الوزراء، صباح الخالد الحمد الصباح، حيث تقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة غدا (اليوم)".

وتابع: "استمعنا خلال اللقاء لتوجیھات سمو الأمیر السامیة، وتقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة في تمام الساعة الحادیة عشرة صباحا یؤدي خلالھا سموه الیمین الدستوریة وفقا لنص المادة (60 من الدستور)".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الكويت، أنس الصالح، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "عملا بأعمال الدستور بشأن أحكام توارث الامارة فإن مجلس الوزراء ينادى الشيخ نواف الأحمد أميرا لدولة الكويت. تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما". (رويترز)

أريبيان بزنس

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