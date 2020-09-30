الاتحاد الاوربي ينعى أمير الكويت

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان مشترك صدر الليلة الماضية :تلقينا بحزن اليوم نبأ وفاة أمير دولة الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ونتقدم بأحر التعازي لأسرته ولشعب وحكومة الكويت.

واضاف البيان انه تحت قيادة الامير الراحل وهو يعتبر على نطاق واسع مهندس السياسة الخارجية للكويت الحديثة اضطلعت الكويت بدور الشريك الدولي المحترم والوسيط الإقليمي.. وقد وجهت رؤيته السياسة الخارجية التي وضعت الكويت بين الشركاء المقربين للاتحاد الأوروبي.

واكد البيان ان اخلاص الامير الراحل وتفانيه في مجال الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء العالم أكسبه الكثير من الاعتراف الذي يستحقه كقائد إنساني عالمي.. وسنحزن على فقدانه لسنوات قادمة.

وشدد البيان على ان الاتحاد الاوروبي سيواصل العمل من اجل توطيد شراكة قوية ودائمة مع دولة الكويت وشعبها.(وام)