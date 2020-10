هجوم صاروخي جديد استهداف القوات الأميركية في مطار أربيل في العراق

(أ ف ب) – حمّلت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق هيئة الحشد الشعبي، تحالف الفصائل الموالية لإيران والتابع رسمياً للحكومة العراقية، المسؤولية عن استهداف القوات الأميركية في مطار أربيل مساء الأربعاء بصواريخ، في قصف لم يتسبّب بأضرار ويأتي عقب تهديد واشنطن بغلق سفارتها في بغداد وسحب قواتها من العراق إذا لم تتوقف هذه الهجمات.



وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي في بغداد الأربعاء إنّ حكومة بلاده “غير سعيدة بالقرار الأميركي”، محذّراً من أنّ “الانسحاب الأميركي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانسحابات” من دول أخرى تشارك في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، الأمر الذي سيكون “خطيراً لأن داعش يهدّد العراق ولكن أيضاً المنطقة”.



وقد يشكّل هكذا انسحاب في حال حصوله ضربة شديدة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي لم يمضِ شهران بعد على زيارته واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.



ومساء الأربعاء سقطت صواريخ في أربيل عاصمة إقليم كردستان على مقرّ لفصيل كردي إيراني متمرّد قرب مطار أربيل الدولي حيث يتمركز جنود أميركيون، وقد أكّدت سلطات الإقليم أن الصواريخ أطلقها الحشد الشعبي وكانت تستهدف القوات الأميركية لكنها أخطأت هدفها ولم تتسبب بأضرار.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان إنّ “ستّة صواريخ أطلقت من أطراف قرية شيخ أمير التابعة لمحافظة نينوى من قبل الحشد الشعبي واستهدفت قاعدة التحالف في مطار أربيل الدولي” حيث يتمركز جنود أميركيون.

