اليونان تنظم المساعدات لمخيم ليسبوس بعد حريق مروع

وأعلن الدفاع المدني اليوناني "حالة الطوارئ" في ليسبوس الجزيرة الواقعة في بحر ايجه التي تعد 85 ألف نسمة وتعتبر بوابة العبور الرئيسية للمهاجرين الى اليونان بسبب قربها من تركيا. وكان المخيم يؤوي حوالى 12 ألفا و700 شخص من طالبي اللجوء أي بمعدل أربعة أضعاف أكثر من قدرته الاستيعابية بينهم أربعة آلاف طفل.(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

وأعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي "هناك 3500 مهاجر على الأقل بدون مأوى ونحن نتخذ تدابير طارئة من أجل هؤلاء الأشخاص، سيتم إيواء حوالى ألف شخص على عبارة في مرفأ ميتيلين" كبرى مدن الجزيرة.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين عن "حزنها العميق" مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للمساعدة". وأعلنت المفوضية الأوروبية انها ستتولى أمر نقل 400 طفل على الفور نحو البر اليوناني.

وطلبت المانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء استقبال مهاجرين من المخيم. وتظاهر آلاف الاشخاص بشكل عفوي الأربعاء في عدة مدن في هذا البلد لمطالبة السلطات بمساعدة المهاجرين.

أبدت النمسا استعدادها لتقديم مليون يورو من المساعدات لشراء خيم وأغطية في اليونان على سبيل المثال.

كما أبدت فرنسا استعدادها الاربعاء "لتولي قسطها من التضامن".