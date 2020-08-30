القنصلية الهندية في دبي تطلق حملة لمساعدة مواطنيها العالقين

تم الإعلان عن الحملة من قبل الدكتور أمان بوري ، القنصل العام الجديد للهند في دبي.

و قد كانت حكومة الإمارات أعلنت في وقت سابق عن تمديد العفو للمقيمين الذين انتهت تأشيراتهم قبل ١ مارس / آذار يلغي الغرامات المترتبة عليهم حتى 17 نوفمبر / تشرين الثاني للعام الحالي.

و قال الدكتور بوري إن آلاف من المواطنين الهنود في الإمارات ليس لديهم الوثائق اللازمة لحجز مقاعد السفر للعودة إلى الوطن.

و قد وضعت القنصلية خطة تساعد المواطنين الذين تقطعت بهم السبل الحصول على شهادات سفر طارئة تسمح لهم بالعودة إلى ديارهم.

و أضاف الدكتور بوري: "ستقيم القنصلية مراكز في جميع أنحاء الإمارات مثل الفجيرة ورأس الخيمة وليس فقط دبي ، حتى نتمكن من مد يد العون إلى جميع المواطنين الذين يحتاجون إلى المساعدة".

و أكمل قائلا " نتوقع تواصل الآلاف من المواطنين الذين يأملون الرجوع إلى الهند للحصول على وثائق الطوارئ."

كما ذكر الدكتور بوري أن هدف الحملة هو دعم العديد من العمال الهنود الذين يحتجز كفلاؤهم جوازات سفرهم.

حتى هذه اللحظة ، غادر أكثر من 370 ألف هندي الإمارات في رحلات العودة إلى الوطن.

و سجل أكثر من 600 ألف مواطن هندي للعودة إلى ديارهم عندما بدأت الرحلات الجوية في مايو. حيث أن معظهم كانو من الذين فقدوا وظائفهم أو أولئك الذين حصلوا على إجازات غير مدفوعة.

و قال مسؤولون إن العديد من الأشخاص الذين سجلوا للرجوع قرروا البقاء في الإمارات بعد إعادة فتح الشركات والمتاجر.

و الجدير بالذكر أن طيران الإمارات والاتحاد أعلنتا الأسبوع الماضي عن تسيير رحلات إضافية إلى مدن هندية معينة.

وأشاد الدكتور بوري بجهود حكومة الإمارات في التعامل مع أزمة كوفيد -19.

وقال "الإمارات العربية المتحدة هي مثال رائع لبقية العالم". حيث أنها " قامت بعمل رائع في لإنعاش الاقتصاد مع ضمان تلبية جميع احتياطات السلامة."