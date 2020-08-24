الكويت تفرض حظراً على الطيران من أفغانستان

ولم تذكر الإدارة سببا لكن وسائل إعلام محلية أرجعت الأمر إلى إدراج أفغانستان في قائمة دول محظورة بسبب ارتفاع خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحظرت الكويت بالفعل الطيران التجاري بينها وبين 31 دولة، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، تعتبرها مصدر خطر كبير بالنظر إلى عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 فيها.

وفى وقت سابق أعفت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، المسافر من البلاد لمدة لا تزيد عن 4 أيام، من إحضار شهادة «pcr»، من الخارج عند عودته.

وقالت «الطيران المدني» في بيان حصلت عليه «القبس»، إنه بناء على تحديث السلطات الصحية، فانه سيتم الاكتفاء بشهادة «pcr» الصادرة من الكويت، للمسافر خارج البلاد، لمدة لا تزيد عن أربعة أيام، حيث لا يشترط إجراء فحص «pcr»، عند عودته طالما شهادة الفحص صالحة مع التزام الراكب بالاشتراطات الصحية.

وأضافت أنه تم تعديل مدة صلاحية شهادة ال PCR من 72 ساعة الى 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ قبول الراكب على الرحلة وذلك للركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي.(رويترز)