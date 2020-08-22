لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. دول
السبت 22 أغسطس 2020 11:15 م

حجم الخط

- Aa +

الشارقة تحتل المركز 3 في الاتصال وفقاً لمؤشر مدن المستقبل

حلت الشارقة في المرتبة 3 في قائمة «مدن الاتصال» العالمية ضمن مؤشر «مدن المستقبل من الفئة الثانية 2020-2021»، الأول من نوعه الذي أصدرته أمس مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر (إف دي آي انتلجانس).

الشارقة تحتل المركز 3 في الاتصال وفقاً لمؤشر مدن المستقبل
احتلت الشارقة، إحدى مدن الإمارات، المرتبة الــ3 عالمياً في «مدن الاتصال» في مؤشر مدن المستقبل

وتصدرت قائمة مدن الاتصال العشرة الأولى في المركزين الأول والثاني كل من روتردام ولاهاي في هولندا، في حين جاءت هامبورغ في المركز 4 واوترشت الهولندية في المركز 5.

ولإنشاء قائمة مختصرة لمدن المستقبل من الفئة 2 لعام 2020/2021، قامت مجلة «إف دي آي انتلجانس» التابعة لمؤسسة الفايننشيال تايمز بجمع البيانات مستخدمة أدوات الاستثمار الأجنبي المباشر الإلكترونية و«إف دبي آي بينش مارك» و«إف دي آي ماركتس» بالإضافة إلى مصادر أخرى.

وتم جمع البيانات لـ 116 موقعاً، ضمن خمس فئات: الإمكانات الاقتصادية، رأس المال البشري وأسلوب الحياة، فعالية التكلفة، الاتصال، والصداقة الأعمال.

أريبيان بزنس

اقرأ التالي

تدني صادرات الصين في شهرين بسبب فيروس كورونا

الكويت تسجل عجزا في الميزانية

حصة الدولار في احتياطيات العملات العالمية في أدنى مستوياتها