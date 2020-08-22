3 رجال يلقون مصرعهم فى إطلاق نار بشمال لبنان

وقالت المصادر إن إطلاق النار جاء من سيارة أوقفها الرجال أثناء مرورها فى بلدة كفتون. وأضافت أن السيارة عُثر عليها فى وقت لاحق دون أن يكون أحد بداخلها لكن كان فيها مسدس وكاتم للصوت وعبوة ناسفة صغيرة وسلك كهربائي.

وقُتل اثنان من الرجال على الفور في حين لقي الثالث حتفه في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

علما بأن لبنان مازال يحاول إستعادة الأمن و الإستقرار بعد إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس. حيث استقالت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت المروع، فاتحة باب أمام أسئلة جديدة حول المرحلة المقبلة في وقت فقد اللبنانيون المنهكون المثقلون بالأحزان الثقة في كل شيء.

ويطالب اللبنانيون منذ أشهر، بتغيير نظام قائم على المحاصصة الطائفية والسياسية وبرحيل كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والإهمال وحتى الاستهتار بحياتهم. وأتى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس ليزيد إصرارهم على المواجهة.(رويترز)