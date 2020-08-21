لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. دول
الجمعة 21 أغسطس 2020 03:15 م

حجم الخط

- Aa +

الكويت تعلن موعد انتهاء حظر التجول

أعلنت الحكومة الكويتية، مساء الخميس، إلغاء منع التجول الذي كان مفروضا في كل مناطق الكويت، وحددت موعدا لتنفيذ القرار.

الكويت تعلن موعد انتهاء حظر التجول
بدأت الكويت في العودة تدريجيا للحياة الطبيعية.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة عبر "تويتر" إن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد 30 أغسطس، وتحديدا عند الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف تدريجي للقيود التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الكويتية قد قلصت من عدد ساعات الحظر الجزئي في البلاد في أواخر يوليو الماضي، حتى أصبحت بين الساعة التاسعة مساء وينتهي الساعة الثالثة فجرا.

وقبل ذلك، كانت مناطق الكويت تخضع لإغلاق كلي، قبل أن تتقلص مع مرور الوقت.

وسجلت الكويت، الخميس، حالتي وفاة و 622 إصابة جديد بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 509 والإصابات إلى 78 ألف و767 حالة، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

أريبيان بزنس

اقرأ التالي

حصة الدولار في احتياطيات العملات العالمية في أدنى مستوياتها

الاتحاد الأوروبي يرفع اسم الإمارات من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضرييىة

البحرين تحتفي بالنسخة الرابعة من مهرجان التسوق