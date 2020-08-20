اليونان تصدق على اتفاقها البحري مع مصر الأسبوع المقبل

وقال ستيليوس بتساس المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن الاتفاق سيقدم للبرلمان اليوناني بهدف التصديق عليه في 26 أغسطس.

وتتيح المناطق الاقتصادية الخالصة في البحار لأي دولة حقوقا في الموارد الطبيعية. ومن المعتقد بأن منطقة شرق البحر المتوسط التي لم تستكشف إلى حد بعيد غنية بالغاز الطبيعي. واكتشفت مصر حقل ظهر، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط في 2015.

إذ شجع اكتشاف الغاز في المياه المصرية شمال ميناءي الإسكندرية وبورسعيد، الدول والمناطق المطلّة على شرق المتوسط (فلسطين، وقبرص، ولبنان، وسوريا) التي تشكو من شح مصادر الثروة البترولية في أراضيها، على محاولة الاستفادة من الاكتشافات المصرية لبدء المسوحات الزلزالية في مناطقها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، للتعرف على جيولوجية مناطقها البحرية، وإمكانية اكتشاف حقول بترولية فيها.

و قد بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، مع نظيره اليوناني تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين يوم الأربعاء الماضي، أكدا فيه رفض أي إجراءات تهدد الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط، مشددين على أهمية احترام أحكام وقواعد القانون الدولي.(رويترز)