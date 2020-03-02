إيجارات المساكن في السعودية تواصل انخفاضها في يناير

وارتفاع قروض الرهن العقاري الجديدة المقدمة من البنوك بنسبة 115%

كشفت شركة جدوى للاستثمار لصحيفة مال أن أسعار إيجارات المساكن واصلت انخفاضها، متراجعة بنسبة 3.7%، على أساس سنوي، خلال شهر يناير الماضي، مضيفة ارتفع معدل التضخم الشامل بنسبة 0.4%، على أساس سنوي، في يناير، لكنه انخفض بنسبة 0.1%، على أساس شهري.

واضافت واصلت الاسعارفي فئة "السكن والوقود" تراجعها عام 2020، حيث جاء ارتفاع الاسعار في يناير من مجموعة من الفئات، على رأسها فئة "المطاعم والفنادق"، التي ارتفعت بنسبة 3.2%، على أساس سنوي.

وبحسب "جدوى" ارتفعت قروض الرهن العقاري الجديدة المقدمة من البنوك بنسبة 115%، على أساس سنوي، خلال الشهر، وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 10.6%، على أساس سنوي، في يناير، حيث زادت المطلوبات على القطاع الحكومي بنسبة 18%، بينما زادت القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 8.8%، على أساس سنوي.

وفيما يخص الوضع المالي للحكومة، ارتفع صافي التغييرالشهري في حسابات الحكومة لدى "ساما" بنحو 28 مليار ريال، على أساس شهري، في يناير، وجاءت الزيادة بصورة رئيسية من ارتفاع الحساب الجاري للحكومة بنحو 27 مليار ريال، مضيفة ارتفع إجمالي احتياطيات "ساما" من الموجودات الاجنبية، على أساس شهري، في يناير، ليصل إلى 502 ملياردولار، وتشير تفاصيل تلك الاحتياطيات إلى زيادة، على أساس شهري، في فئة “"أوراق مالية أجنبية" بنحو 4 مليار دولار، مقابل انخفاض بنحو 2 مليار دولار في فئة "إيداعات في مصارف أجنبية" خلال الشهر.