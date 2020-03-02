إطلاق فندق جراند حياة مكة

بسعة 756 غرفة ويأتي في سياق مشروع التطوير الحضري لطريق الملك عبد العزيز

أعلنت جراند حياة عن إبرام علامة تابعة لها اتفاقيّة إدارة مع شركة أم القرى لتطوير وبناء فندق تابع لعلامة جراند حياة في مدينة مكة المكرّمة في المملكة العربية السعودية ضمن خطة توسع المجموعة في المنطقة. ويحتلّ الفندق موقعاً مميزاً بالقرب من المسجد الحرام، وسيكون جزءاً لا يتجزأ من مشروع التطوير الحضري متعدّد الاستخدامات الذي سيشهده طريق الملك عبد العزيز، علماً أنه صُمم لدعم أحد أسرع أسواق السياحة الدينية نموّاً في العالم.

ومن المقرّر افتتاح فندق جراند حياة مكّة في يناير 2025، ليكون أوّل فندق ينضوي تحت علامة جراند حياة في مكة المكرمة والفندق الثاني للعلامة في المملكة العربية السعودية بعد فندق جراند حياة الخُبر المرتقب افتتاحه في العام 2020.

يجدر ذكر أن مشروع طريق الملك عبد العزيز في مكة المكرمة سيكون نقطة الوصل الرئيسية بين مجموعة من المشاريع التنموية، وتحديداً في المنطقة المحيطة بالحرم الشريف. ويعتبر هذا المشروع أحد أهمّ المشاريع التنموية والحضريّة لأنّه يعتمد على بنية تحتية متكاملة من شأنها تطوير النقل والتنمية في مكة المكرمة وتلبية تطلّعات قيادة المملكة بالارتقاء بمكة المكرمة إلى نطاق حضري وبيئي واجتماعي وجعلها وجهة عالمية رائدة من خلال توفير خيارات سهلة ومتنوّعة للتنقّل والتسوّق والإقامة.