"البداد كابيتال" ترفع طاقة مصانعها الإنتاجية لتكون الأكبر عالمياً

أعلنت البداد كابيتال عن اكتمال تجهيز مصانعها، بأحداث مكائن التصنيع التي تواكب أحدث ما وصلته الحلول التكنولوجية في تطوير خصائص ومميزات منتجاتها بما يضمن تنفيذها بجودة ومواصفات عالية وعالمية.



أعلنت البداد كابيتال، المجموعة الاقتصادية المتخصصة في مجال توفير الحلول الخارجية العصرية والمباني المؤقتة ووحدات الإغاثة، عن اكتمال تجهيز مصانعها، بأحداث مكائن التصنيع التي تواكب أحدث ما وصلته الحلول التكنولوجية في تطوير خصائص ومميزات منتجاتها بما يضمن تنفيذها بجودة ومواصفات عالية وعالمية.

وأشار السيد زايد البداد الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد كابيتال إلى أن المكائن الجديدة من شأنها أن ترفع الطاقة الانتاجية لمصانع البداد، على نحو يجعلها الأكبر عالمياً من حيث الانتاج والجودة، والأكثر تطوراً.

وقال السيد زايد البداد إلى أن "التجهيزات الجديدة التي أضيفت إلى خطوط الإنتاج في "البداد كابيتال" جاءت لتحقيق كفاءة أداء عالية في مشاريعها ورفع الطاقة الإنتاجية لمصانعها، وفي مقدمتها إنتاج القاعات المتنقلة المتوقع أن يزيد عن 30 ألف متر مربع من القاعات المتنقلة.

وأكد السيد زايد البداد أن "البداد كابيتال ومنذ تأسيسها التزمت بتطوير ماتنتجه من مختلف الصناعات، والمحافظة على ما تتمتع به من مواصفات وتقديم منتجاتها كمنتجات عالية الجودة بتنافسية رائدة"، مشيراً إلى أنها تمتلك اليوم أكبر مخزون من القاعات المتنقلة في العالم وفق أفضل المواصفات العالمية، فيما تشتمل منتجاتها على 462موديلاً وهو الرقم الذي يعد الأكبر عالمياً من ناحية تشكيل الموديلات وتنوعها، من بينها قاعات ذكية والخيم المزدوجة (ديكر)المكونة من طابقين، فيما يعكف مهندسوها على تطوير مباني الهياكل الخاصة بالخيام إلى مباني ثابتة من الممكن أن تدوم إلى 25 عاماً من دون أي صيانة.