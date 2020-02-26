«بيان باي» لخدمات الدفع الإلكتروني تحصل على ترخيص ساما

أول بوابة لمدفوعات التجارة الإلكترونية تحصل على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي

حصلت شركة المدفوعات الرقمية «بيان باي» التي تتركز أعمالها في المملكة العربية السعودية على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للعمل كمزود لخدمات الدفع الإلكتروني. بذلك تصبح «بيان باي» أول بوابة لمدفوعات التجارة الإلكترونية تقدم خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة عقب خضوعها لفترة تجريبية استطاعت خلالها أن تحوذ ثقة مؤسسة النقد العربي السعودي.



ويمثل هذا الترخيص دفعة قوية لأعمال «فينابلر»، التي تسعى للاستفادة من خبرتها الطويلة وانتشارها العالمي، لتوسيع أعمالها في مجال تقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية للشركات السعودية والمواطنين على حد سواء محليًا ودوليًا، وذلك عبر شركتها في المملكة «بيان باي».



وتقدم «بيان باي» مجموعة من حلول الدفع تأتي في مقدمتها (بيان باي للأعمال) التي تُعد بوابة لخدمات الدفع التجميعي عبر الإنترنت وهي توفر طريقة سهلة وآمنة لمعالجة المدفوعات الرقمية بين الشركات التجارية وبعضها وبين الشركات التجارية والعملاء وبين الشركات التجارية والجهات الحكومية. إضافة إلى (محفظة بيان باي) الرقمية وهي خدمة مبتكرة مدعومة بتقنيات الدفع الإلكتروني من «فينابلر»، وهي تتيح للعملاء في السعودية إجراء عمليات دفع سلسة وآمنة، بما في ذلك المدفوعات الدولية من ثالث أكبر سوق للتحويلات في العالم بلغت 33.47 مليار دولار عام 2018 بحسب تقديرات البنك الدولي.



وقال "بروموث مانغات" الرئيس التنفيذي لمجموعة «فينابلر»، "إن المملكة العربية السعودية سوق سريعة التطور في مجال المدفوعات، وتمتلك بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التطور الجديد في سوق المدفوعات الرقمية، علاوة على امتلاكها هيكل تنظيمي ملاءم لتسهيل عمليات النمو الاقتصادي في الدولة". مضيفًا أن "الخبرة الكبيرة التي تمتلكها «فينابلر» ستساهم في دعم الأهداف الاستراتيجية لـ «بيان باي» والتي تتمثل في تحويل المملكة إلى اقتصاد مجتمع غير نقدي، الذي يُعد أحد أهداف برنامج التطوير المالي في رؤية السعودية 2030. بالتأكيد فإننا سنكون داعم رئيسي لمؤسسة النقد العربي السعودي من أجل تحقيق رؤيتها في تعزيز الابتكار في القطاع المالي وسنعمل مع «بيان باي» على تشكيل مستقبل المدفوعات الرقمية في المملكة".

من جهته قال فهد الفواز، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «بيان باي»، "إن خبرة «فينابلر» وشبكتها العالمية وريادتها التكنولوجية، ستمكن «بيان باي» من اتخاذ خطوات أكبر لتصبح الشركة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية في المملكة. سوف تساهم حلولنا الرقمية في دعم وتطوير وتنويع الاقتصاد السعودي من خلال تعزيز كفاءة الدفع للعملاء من الشركات والأفراد، وذلك تماشيًا مع رؤية السعودية لعام 2030. نحن نوفر خدمة ذات موثوقية عالية ومريحة وسلسة للغاية بالإضافة إلى فوائد أخرى عديدة يوفرها نظامنا للمدفوعات الرقمية. أتوجه بالشكر لمؤسسة النقد العربي السعودي وشركائنا على دعمهم المتواصل لنا خلال سعينا لخلق مجتمع مدفوعات رقمي نشط في السعودية".

يذكر أن «بيان باي» تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية وتحتل مكانة مهمة تمكنها من دعم أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال توفير مجموعة من حلول المدفوعات الرقمية الموثوقة والآمنة تمكنها من دعم نمو الاقتصاد السعودي. وتشير تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن المدفوعات غير النقدية لقطاع التجزئة في السعودية بلغت أكثر من 36% من جميع المدفوعات الأخرى اعتبارًا من يوليو 2019، وتستهدف المؤسسة رفع هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2030 بحسب برنامج التطوير المالي في رؤية السعودية 2030.