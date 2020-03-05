بعد فشل أوبك في تعميق خفض الإنتاج.. النفط يتخلى عن مكاسبه

رغم خفض قدره 2.1 مليون برميل يوميا للمساعدة على منع هبوط حاد للأسعار

رويترز - أغلقت أسعار النفط على انخفاض يوم أمس بعد أن تخلت عن مكاسبها الأولية بينما يواجه منتجون رئيسيون للنفط، من بينهم السعودية، صعوبة في اقناع روسيا بتخفيضات إضافية في الإمدادات للتعويض عن هبوط في الطلب ناتج عن تفشي فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 73 سنتا، أو 1.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 51.13 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا لتغلق عند 46.78 دولار للبرميل.

وتسعى السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى اقناع روسيا بالانضمام إلى تخفيضات إضافية كبيرة في انتاج النفط لدعم الأسعار. وتنفذ المجموعة المعروفة باسم أوبك+ بالفعل خفضا قدره 2.1 مليون برميل يوميا وهو ما يساعد في منع هبوط حاد للأسعار.

قال مصدر في أوبك إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ فشلت يوم الأربعاء في الوصول إلى اتفاق بشأن تخفيضات إضافية.

وأضاف المصدر أن روسيا اقترحت الإبقاء على التخفيضات الحالية لمجموعة أوبك+ حتى نهاية الربع الثاني من العام، في حين يريد بعض أعضاء أوبك تخفيضات إضافية تتراوح من مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا.