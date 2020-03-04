شاهد شعار بي إم دبليو الجديد لسيارتها الكهربائية

كشفت شركة بي إم دبليو عن شعارها الجديد في طراز كهربائي تجريبي من سياراتها وهو اي فور، i4 والذي سيدخل مرحلة الانتاج سنة 2021

بمحرك 390 كيلوواط، ويتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أربع ثوان، ويبلغ أقصى سرعة عند 200 كيلومتر في الساعة، يثبت هذا الطراز التجريبي إمكانيات كبيرة، فيما تأتي بطارية (i4) بسعة 80 كيلو واط، وتمنح السيارة مدى يصل إلى 600 كيلومتر باستخدام معيار (WLTP) الأوروبي.

وظهر شعار بي إم دبليو الجديد على السيارة بدائرة شفافة بدلا من اللون الأسود (شاهد الصورة أدناه للتصميم القديم والجديد.)

وفيما تسعى الشركة للاستفادة من الطلب على سياراتها الهجينة ستقدم المزيد من الطرز الكهربائية بالكامل مثل طراز أي نكست BMW iNEXT ، وطراز أي فور BMW i4، وتؤكد الشركة إنها لن تستخدم أي من معادن الأرض النادرة في تصنيع السيارة التي تأتي بعزم يبلغ 530 حصان.