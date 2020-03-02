أﻟﻔﺎ روﻣﯾو ﺳﺗﻠﻔﯾو أول ﺳﯾﺎرة رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت

ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗد ﻷﻛﺛر ﻣن ﻗرن ﻣن اﻟزﻣﺎن، ﺗﺟﺗﻣﻊ ھذه اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ﻟـ "روح أﻟﻔﺎ" اﻷﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎرة رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ھﻲ "أﻟﻔﺎ روﻣﯾو ﺳﺗﻠﻔﯾو"

ﺗم إﻧﺗﺎج أول ﺳﯾﺎرة رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣن "أﻟﻔﺎ روﻣﯾو" ﻟﺗوﻓﯾر ﺗﺟرﺑﺔ ﻗﯾﺎدة ﻣﺛﯾرة وﺗﻘدﯾم أداء راﺋﻊ وﺗﺻﻣﯾم رﯾﺎﺿﻲ ﻣﻣﯾز.

وﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﮭﯾرة اﻟﻣﻣﺗد ﻷﻛﺛر ﻣن ﻗرن ﻣن اﻟزﻣﺎن، ﺗﺟﺗﻣﻊ ھذه اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ﻟـ "روح أﻟﻔﺎ" اﻷﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎرة رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ھﻲ "أﻟﻔﺎ روﻣﯾو ﺳﺗﻠﻔﯾو" اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺧطﻲ ً ﻣﻌﺎ ﺣدود ﻛل ﻣﺎ ھو ﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎرات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻔﺎﺧرة وﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم.

اﻻﺳم "ﺳﺗﻠﻔﯾو" ﻧﻔﺳﮫ ﯾﺧﺑرﻧﺎ ﺑﺄن ھذا اﻟطراز ﺳﯾوﻓر ﺗﺟرﺑﺔ ﻗﯾﺎدة ﻣﺛﯾرة، ﺣﯾث ﯾﻘدم ﻣﺳﺗوﯾﺎت راﺣﺔ وﺗﻌدد اﺳﺗﺧدام ھﻲ اﻷﻓﺿل ﻓﻲ ﻓﺋﺗﮭﺎ.

وﯾﻌﺗﺑر"ﺳﺗﻠﻔﯾو" أﻋﻠﻰ ﻣﻣر ﺟﺑﻠﻲ ﻓﻲ إﯾطﺎﻟﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﻣﻧﻌطف، 75ﻛﯾﻠو ﻣﺗر ﻣﻊ أﻛﺛر ﻣن 20اﻟذي ﯾﻌﺑره وﯾﻣﺗد ﻷﻛﺛر ﻣن 38أن اﻟطرﯾﻖ اﻟﺳرﯾﻊ ﯾﺣظﻰ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻣﯾزة. وﺗم ﺗﺻﻣﯾم ﺳﯾﺎرة "أﻟﻔﺎ روﻣﯾو ﺳﺗﻠﻔﯾو" ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﻘﯾﺎدﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد أو ﺑﺻﺣﺑﺔ اﻷﺻدﻗﺎء واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﺣﯾث ﺑﺎت ھﻧﺎك ﺳﯾﺎرة رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣزﯾﺞ ﻻ ﻣﺛﯾل ﻟﮫ ﻣن ﻣﺗﻌﺔ اﻟﻘﯾﺎدة واﻷﻧﺎﻗﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ.

وﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻟﯾد "أﻟف روﻣﯾو"وﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ اﻟﻌرﯾﻖ ﺗوﻓرﺳﯾﺎرة "ﺳﺗﻠﻔﯾو"اﻟﺟدﯾدة ﺗﺣﻛﻣﺎ راﺋﻌﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة ﻟﺗﻛون ﺑﺟدارة ﺳﯾﺎرة رﯾﺎﺿﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﯾدﻋم ذﻟك اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺗوازن ﻟﻠوزن وﻧﺳﺑﺔ دوران ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ھﻲ اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎرات وﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻣﺗطو ﻣزود ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ Alfalink اﻟﺣﺻرﯾﺔ.

وﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم أﻓﺿل أداء ﻋﻠﻰ اﻟطرﻗﺎت، ﺗﺣﺗوي "ﺳﺗﻠﻔﯾو" ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ اﻟرﺑﺎﻋﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗزوﯾدھﺎ ﺑدﻓرﻧش ﺧﻠﻔﻲ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ ذاﺗﻲ اﻟﻐﻠﻖ ﻋﻧد اﻟطﻠب. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﯾزھﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻷداء واﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة،

ﺗوﻓر اﻟﺳﯾﺎرة ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠرﻛﺎب ﻟﻼﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺎﻟرﺣﻠﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟوﺟﮭﺔ واﻟﻣﺳﺎﻓﺔ.

ﺗﺗﻣﯾز ﺳﯾﺎرة "أﻟﻔﺎ روﻣﯾو ﺳﺗﻠﻔﯾو"ﺑﻘوﺗﮭﺎ ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺗﮭﺎ وﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﻣدﻣﺞ. أﻣﺎ ﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﯾﺟﻣﻊ ﻣزﯾﺟﺎ مثاليا من التقاليد ّ وﺑراﻋﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻷداء اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ اﻟﻣﻣﺗد ﻷﻛﺛر ّ ﻣن ﻗرن ﻣن اﻟزﻣن.

وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ھذا اﻟﻣزيج اﻟمميز، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ الجمع بين المكونات اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﺗﺻﺎﻣﯾم "أﻟﻔﺎ روﻣﯾو" وھﻲ؛ اﻻﺗﺳﺎق واﻟﺑﺳﺎطﺔ واﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣظﮭر اﻟﺧﺎرﺟﻲ. وﺗم ﺗوﻓﯾر ھذه اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎرة "أﻟﻔﺎ روﻣﯾو ﺟوﻟﯾﺎ"، اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟدﯾد ﻟـ "أﻟﻔﺎ روﻣﯾو" وﺗﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.

ﻛﻣﺎ ﯾظﮭر اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﯾﺎ التصميم اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎرة حيث تميز بالبساطة واﻷﻧﺎﻗﺔ، وﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟﻠد، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟﻠد اﻟﻣﺣﺑب ً اﻟﻛﺎﻣل، واﻟﺧﺷب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻷﻗﻣﺷﺔ ﻹﻋطﺎء إﺣﺳﺎس ﻣﻠﻣوس ﺑﺎﻟذوق اﻟﻔﻧﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.

وﻷن اﻟﺳﺎﺋﻖ ھو ﻣﺣور اﻻھﺗﻣﺎم، ﻓﻘد ﺗﻣت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﺛل اﻟﻣﻘﺻورة اﻟﻣﺎﺋﻠﺔ ﻟﻸﻣﺎم وﻟوﺣﺔ اﻟﻌدادات اﻟﻣﺗﻣوﺟﺔ ﻗﻠﯾﻼ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﻛﺳوة ﺑﺎﻟﺟﻠد واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ.

ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗوﻓﯾر ﺷﺎﺷﺔ ﺑوﺻﺔ ﻟﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن 7 ﻋرض ﻣﻠوﻧﺔ "ﺗﻲ أف ﺗﻲ"

وﺑﺣﺳب ﻧوع اﻹﺻدار، ﯾﺣﺗوي ﻧظﺎم "أﻟﻔﺎ ﻛوﻧﯾﻛت" ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﻋرض ﻋﺎﻟية الدقة بحجم 8.8 بوصة,ّ ﻣزودة ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻼﺣﺔ ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣدﻣﺟﺔ وﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗرﻓﯾﮭﻲ اﻟﺟدﯾد

ﺗﺣﺗوي ﺳﯾﺎرة "أﻟﻔﺎ روﻣﯾو ﺳﺗﻠﻔﯾو" ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن أﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺗطورة اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺷﻛل إﺟﺑﺎري أو اﺧﺗﯾﺎري وذﻟك ﺑﺣﺳب طراز اﻻﺻدار. وﺗﺷﻣل أھم ھذه اﻷﻧظﻣﺔ، ﻧظﺎم اﻟﻔرﻣﻠة اﻟﻣدﻣﺞ ) (، واﻟﻧظﺎم اﻟﻛﮭروﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺛﺑﺎت وﻓراﻣل ﺳرﻓو اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓرﻣﻠﺔ ﻓورﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻣﺳﺎﻓﺎت ﺗوﻗف ﺗﺣطم اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ.

ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗوي اﻟﺳﯾﺎرة ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣن اﻟﺗﺻﺎدم اﻷﻣﺎﻣﻲ وﻓراﻣل اﻟطوارئ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣزودة ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺻﺎدم اﻷﻣﺎﻣﻲ وﻣن ﺛم ﯾﺗم ﺗﻔﻌﯾل اﻟذي ﯾﻧﺑﮫ ﻗﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎرة ﺻوﺗﯾﺎ، ﺑﻛﺎﺷف اﻟﻣﺷﺎة ﻧظﺎم اﻟﻔرﻣﻠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣﻐﺎدرة اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣروري اﻟذي ﯾﻧﺑﮫ اﻟﺳﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧروﺟﮫ ﻋن ﺣدود ﻣﺳﺎره اﻟﻣروري.

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ اﻟﻼﻓت وﻗدرات ال اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻓﯾﮭﺎ، ﺗﻛﺷف "أﻟﻔﺎ روﻣﯾو ﺣﺻﺎن 280ﺑﻘوة 2.0 ﺳﺗﻠﻔﯾو" ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻔردة ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣرﻛﮭﺎ اﻟﺗورﺑﯾﻧﻲ اﻟﻔﺎﺋﻖ 2.0 بقوة 280 حصان وﯾﺿﻣن إﺿﻔﺎء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﺛﺎرة ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن اﻟﻣﺗﻣرﺳﯾن، وﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺎرﯾس اﻟﺻﻌﺑﺔ.

وﯾﻧﺗﻣﻲ ھذا اﻟﻣﺣرك اﻟﻣزود ﺑﻧﺎﻗل ﺣرﻛﺔ أوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲ ﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﺳرﻋﺎت، وﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ اﻟرﺑﺎﻋﻲ Q4، ﺗﻧﻘل ﺳﯾﺎرة "أﻟﻔﺎ روﻣﯾو ﺳﺗﻠﻔﯾو" أﺳرار اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎرات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم وﻣﺗﻌددة اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت، ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﺻﻣﯾم داﺧﻠﻲ ﻣﺗﻣﯾز وأﻧﯾﻖ.

وﺗﺣﺗوي اﻟﺳﯾﺎرة ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت داﺧﻠﯾﺔ رﺣﺑﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠرﻛﺎب ﻓرﺻﺔ اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺎﻟرﺣﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻔر.

وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، ﯾﻣﻧﺢ ھذا اﻟطراز اﻟﺳﺎﺋﻖ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻛﺎﻣل ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎرة أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟطرﻗﺎت، وذﻟك ﺑﻔﺿل ﻧظﺎم اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة Alfa DNA وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺿﺑط ﻣﻘﻌد اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟذي ﻻ ﯾﻘﻠل ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن ﻣﺗﻌﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺳﯾﺎرة "أﻟﻔﺎ روﻣﯾو" رﯾﺎﺿﯾﺔ.