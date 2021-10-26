فالور هوسبيتاليتي بارتنرز تكشف عن افتتاح فندقها الأول في الشرق الأوسط

أعلنت فالور هوسبيتاليتي بارتنرز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستحواذ على فنادق الخدمات الشاملة وتطويرها وإدارتها وإدارة الأصول، عن إضافة فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت إلى محفظتها. ويعدّ الفندق الجديد في محفظة الشركة العالمية أول فندق للعلامة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

من المرتقب افتتاح فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت، الواقع على قناة دبي المائية في الجداف، في أواخر العام 2021 بالشراكة بين فالور هوسبيتاليتي وسيتي إنفستمنتس المحدودة وإنترسيتي هوتيلز، علامة الضيافة المنضوية تحت مظلة دويتشه هوسبيتاليتي. وتسلّط هذه الشراكة الاستراتيجية الضوء على محطةٍ مرحليةٍ في مسيرة نمو فالور هوسبيتاليتي وتفتح أمامها أبواب سوق الشرق الأوسط. وفي الأشهر المقبلة، تخطّط فالور هوسبيتاليتي للإعلان عن فنادق إقليمية إضافية في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ورابطة الدول المستقلة وجزر المالديف.

وفي هذا السياق، علّق إيوان ماكجلاشان، الرئيس التنفيذي والشريك العالمي المؤسس لشركة فالور هوسبيتاليتي بارتنرز قائلاً: “لطالما كانت فالور هوسبيتاليتي في سعيٍ للعثور على فرص التوسّع المجدية في الشرق الأوسط، ويأتي تشغيل فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت إكمالاً لمساعينا. ونتطلع إلى الشروع في هذه الرحلة الجديدة لإثبات المعنى الحقيقي لتشغيل الفنادق في هذه المنطقة. تضمّ فالور هوسبيتاليتي فرق الإدارة الأفضل في فئتها، وبالشراكة مع سيتي إنفستمنتس المحدودة ودويتشه هوسبيتاليتي، نتطلّع إلى اليوم الذي سيصبح فيه الفندق عنوانًا للنجاح ومحركًا للنمو الإقليمي”.

وأضاف السيد هاشم عبد الله الدبل، الشريك في سيتي إنفستمنتس المحدودة قائلاً: “يسرّنا أن نتعاون مع فالور هوسبيتاليتي ودويتشه هوسبيتاليتي لافتتاح أول فندق يحمل علامة إنترسيتي هوتيلز في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وبفضل قيمنا المشتركة وخبرة فالور هوسبيتاليتي العالمية في إدارة الفنادق، نحن على ثقة من أن الفندق سيصبّ في تحقيق رؤية قادة البلاد، لا سيما في ما يتعلّق بقطاع الرفاهية المتوسطة”.

يضم فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت 138 غرفة تتميّز بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، وإطلالات بانورامية على قناة دبي المائية، وتصميمات داخلية راقية من ابتكار المهندس المعماري ماتيو ثون، ومطعمين مرموقين، ومركزٍ للياقة البدنية مجهزٍ بالكامل، ومسبحًا على السطح يتميّز بإطلالات مفتوحة على المدينة، ومحال تجارية مغرية، وممرٍ مباشر للمشاة يؤدي إلى منتزه القناة. يقع الفندق بالقرب من خور دبي التاريخي وعلى مسافة قصيرة من مطار دبي الدولي في موقعٍ مركزيٍ يمنح النزلاء سهولة الوصول إلى مراكز التسوق الشهيرة والمراكز الترفيهية في دبي ومشروع دبي وارف ونقاط الجذب القريبة الجديرة بالزيارة بما في ذلك مركز جميل للفنون وحديقة جداف ووترفرونت للفنون ومكتبة الشيخ محمد بن راشد.

وأضاف سيجفريد نيرهاوس، نائب رئيس دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط: ” فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت هو أول فندق يحمل علامة إنترسيتي هوتيلز التابعة لدويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط، ونحن محظوظون للعمل مع شريكين رائعين مثل فالور هوسبيتاليتي وسيتي إنفستمنتس المحدودة لتشغيل هذا الفندق. وفي سبيل تعزيز حضور دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط وترسيخ علاماتنا التجارية في المنطقة ومواصلة العمل بما تقتضيه استراتيجية نمو الشركة، سوف نعتمد أيضًا نموذج الامتياز في المستقبل مع الشركاء المناسبين”.

واختتم جوليان بيرج، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة فالور هوسبيتاليتي، قوله: “يُعتبر هذا الفندق إضافةً قيّمةً لمحفظة فالور هوسبيتاليتي المتنامية. وبصفتنا عاملين في مجال الفنادق، تتمثل مهمتنا في إرساء مفاهيمٍ جديدةٍ في قطاع الضيافة وبذل الجهود المستطاعة كي تكون فنادقنا في طليعة الفنادق التي تقدّم تجارب لا تُنسى وخدمات متميزة”.