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Posted inسياحة

الشركة الخدمات الأرضية تقدم خدمات الركاب لـ “كروز السعودية”

وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مؤخراً، اتفاقية مع “كروز السعودية” المتعاقدة مع “شركة MSC كروز”، كتجربة جديدة وفريدة من نوعها في المملكة، التي تنطلق من السعودية إلى وجهات محلية ودولية، وذلك لتقديم خدمات الركاب لجميع رحلاتها المنطلقة والعائدة من وإلى ميناء جدة الإسلامي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الشركة الخدمات الأرضية تقدم خدمات الركاب لـ "كروز السعودية"
الشركة الخدمات الأرضية تقدم خدمات الركاب لـ "كروز السعودية"

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتقديم مختلف الخدمات لركاب “كروز السعودية”، وذلك من قبل موظفين ذوي كفاءة وخبرة عالية من أبناء الوطن، كما تشكّل “كروز السعودية” جسراً إستراتيجياً بين العمليات البحرية والبرية وعمليات الموانئ، حيث تضمن لضيوفها وشركائها التجاريين على حدّ سواء رحلات ترفيهية سلسة وممتعة من جميع النواحي.

كما ستعمل الشركة على الارتقاء بثقافة وتراث المملكة والمحافظة عليهما، عبر تطوير تجربة سياحية مختلفة على شواطئ السعودية، تتماشى مع أهداف قطاع السياحة في المملكة.

يُذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات نوعية لقطاع المناولة الأرضية وحلول المطارات، حيث تُقدّم الشركة خدماتها المتنوعة، في جميع المطارات العاملة في المملكة، لما يقارب 100 مليون مسافر على أكثر من 700 ألف رحلة من رحلات شركات الطيران المحلية والدولية، بما في ذلك التعامل مع ما يقارب 110 ملايين قطعة أمتعة، وفقًا للإحصاءات عام 2019م.

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