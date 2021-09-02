2.5 مليون نخلة تزيّن واحة “الأحساء” الأكبر في العالم

ويتمكن الزائر من التجول في طبيعة الواحة ومزارعها من أشجار النخيل والفواكه والخضار والممتدة بنحو 86 كيلومترًا مربعًا، والتعرف على جغرافية أرضها ومياهها الجوفية، والتمتع بتناول وجبة شعبية في أحد بيوت سكان الواحة، التي حملت لقب عاصمة السياحة العربية في العام 2019.

ويقبع وسط هذه الطبيعة الخلابة جبل قارة، الذي يزوره آلاف السياح في كل عام لما يتمتع به من تكوين صخري نحت بأشكال مختلفة بفعل العوامل الطبيعية، تخلله كهوف يمكن التنقل داخلها واستشعار تغير الطقس عند التعمق في ممراته، وبالصعود إلى قمم صخوره تتضح أشجار النخيل المحيطة بالجبل.

ويتعرف الزائر على تاريخ أقدم موانئ المملكة على الخليج العربي، إلى الشرق من مدينة الهفوف “ميناء العقير التاريخي” وطريقة رسو السفن على ساحله، والتمتع بالواجهة البحرية لشاطئ الميناء والجلوس على رماله وقضاء بعض الوقت بين المسطحات الخضراء والملاعب على الشاطئ.

وإلى الغرب من ميناء العقير، وتحديدًا حي الرفاع بمدينة الهفوف، يقع سوق القيصرية القديم، الذي يعد معلمًا تاريخيًا لمحافظة الأحساء، ولا يزال يستقبل المتسوقين من السياح وأهالي المنطقة منذ توحيد المملكة وحتى اليوم، ويعرض التجار مختلف البضائع القديمة والحديثة، كما يشتهر بمحلات العطارة والبهارات والأدوات والمنتجات الحرفية اليدوية كسلال الخوص ومنتجات السدو.

وتتنوع المناطق السياحية في محافظة الأحساء بتنوع رغبات الزائر فيجد المتاحف الأثرية، والشواطئ الرملية، ورحلات السفاري الصحراوية.

وكانت منصة “روح السعودية” قد أعلنت الأحساء ضمن 11 وجهة سياحية شملها برنامج صيف السعودية، الذي أطلق تحت عنوان “صيفنا على جوك”، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، ويُوفر أكثر من 500 باقة سياحية تناسب المهتمين بالسفر واكتشاف الأماكن الجديدة في المملكة، وتضم منصة “روح السعودية” المعلومات المفيدة حول “صيف السعودية 2021” كذلك عبر الاتصال بمركز العناية بالسياح على الرقم (930).